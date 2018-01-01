Джамала о Нацотборе-2018: Я еще не услышала ту самую песню

Вчера вечером состоялся первый этап Национального отбора на международный песенный конкурс

Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала поделилась впечатлениями после первого тура Нацотбора на легендарный песенный конкурс, который состоялся вчера вечером. По мнению артистки, все три конкурсанта, которые вышли в финал достойно представили свои композиции на сцене. «Я очень довольная первым



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Джамала

Вчера вечером состоялся первый этап Национального отбора на международный песенный конкурс

Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала поделилась впечатлениями после первого тура Нацотбора на легендарный песенный конкурс, который состоялся вчера вечером.

По мнению артистки, все три конкурсанта, которые вышли в финал достойно представили свои композиции на сцене.

«Я очень довольная первым полуфиналом! И очень счастлива, что предпочтения зрителей не совпало с мнением членов жюри. Это очень круто, это доказывает, что именно вы выбираете песню, которую хотите услышать на самом конкурсе. У вас великая сила! Пользуйтесь этим! Вся тройка - Vilna, The Erised и Laud - очень крутые», - написала Джамала в соцсети.

Также артистка отметила, что очень ждет второй полуфинал.

«Я пока не могу сказать, что услышала ту самую песню, которая может представить целую страну на «Евровидении-2018». Я жду второй полуфинал. Ну, а в финале вам сам Бог велел не спать и голосовать сердцем», - подытожила артистка.

Напомним, что второй полуфинал Нацотбора состоится 17 февраля. В нем примут участие остальные девять артистов, которые претендуют на право представлять нашу страну на песенном конкурсе, который в этом году состоится в столице Португалии.

Как прошел первый полуфинал и какие оценки получили участники Нацотбора-2018 читайте здесь.