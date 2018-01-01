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    Джамала о Нацотборе-2018: Я еще не услышала ту самую песню

    Вчера вечером состоялся первый этап Национального отбора на международный песенный конкурс
    Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала поделилась впечатлениями после первого тура Нацотбора на легендарный песенный конкурс, который состоялся вчера вечером. По мнению артистки, все три конкурсанта, которые вышли в финал достойно представили свои композиции на сцене. «Я очень довольная первым
    • Сьогодні, 12:23
    • Розсилка
    Джамала
    Джамала

    Вчера вечером состоялся первый этап Национального отбора на международный песенный конкурс

    Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала поделилась впечатлениями после первого тура Нацотбора на легендарный песенный конкурс, который состоялся вчера вечером.

    По мнению артистки, все три конкурсанта, которые вышли в финал достойно представили свои композиции на сцене.

    «Я очень довольная первым полуфиналом! И очень счастлива, что предпочтения зрителей не совпало с мнением членов жюри. Это очень круто, это доказывает, что именно вы выбираете песню, которую хотите услышать на самом конкурсе. У вас великая сила! Пользуйтесь этим! Вся тройка - VilnaThe Erised и Laud - очень крутые», - написала Джамала в соцсети.

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    Джамала о Нацотборе-2018: Я еще не услышала ту самую песню
    Джамала о Нацотборе-2018: Я еще не услышала ту самую песню
    Джамала о Нацотборе-2018: Я еще не услышала ту самую песню
    Джамала о Нацотборе-2018: Я еще не услышала ту самую песню

    Также артистка отметила, что очень ждет второй полуфинал.

    «Я пока не могу сказать, что услышала ту самую песню, которая может представить целую страну на «Евровидении-2018». Я жду второй полуфинал. Ну, а в финале вам сам Бог велел не спать и голосовать сердцем», - подытожила артистка.

    Напомним, что второй полуфинал Нацотбора состоится 17 февраля. В нем примут участие остальные девять артистов, которые претендуют на право представлять нашу страну на песенном конкурсе, который в этом году состоится в столице Португалии.

    Как прошел первый полуфинал и какие оценки получили участники Нацотбора-2018 читайте здесь.

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