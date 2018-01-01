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    Сергей Бабкин прокомментировал свой провал на Нацотборе-2018

    Вчера вечером состоялся первый этап Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018»
    По результатам оценок жюри и голосования телезрителей в финал вышли трое участников:  Vilna, The Erised и Laud. Сергей Бабкин не дотянул до выхода в финал и занял четвертое место. Но это совершенно не расстроило артиста. По его мнению, он сделал все возможное и полностью раскрылся на сцене с композицией «Крізь твої очі».
    • Сьогодні, 08:10
    • Розсилка
    Сергей Бабкин
    Сергей Бабкин

    Вчера вечером состоялся первый этап Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018»

    По результатам оценок жюри и голосования телезрителей в финал вышли трое участников:  Vilna, The Erised и Laud.

    Сергей Бабкин не дотянул до выхода в финал и занял четвертое место. Но это совершенно не расстроило артиста. По его мнению, он сделал все возможное и полностью раскрылся на сцене с композицией «Крізь твої очі».

    «Я был со всеми участниками на равных и принял все правила конкурса. Несомненно, был готов к любому результату.  Для меня было важно показать и раскрыть песню «Крізь твої очі», и я сделал все от себя зависящее. Я благодарен за высокую оценку судьям и честность зрителям. Сегодня, как первый раз, вновь всколыхнули меня чувства участия в конкурсе.Я теперь прекрасно понимаю ребят, которые выходят на сцену «Голоса Країни» и что творится в их душах. Я люблю находиться по разные стороны баррикад в качестве участника и в качестве тренера. Только так можно полностью прочувствовать весь спектр правдивых эмоций с разных сторон», - отметил исполнитель.

    Стоит отметить, что поклонников артиста очень расстроили результаты голосования. Многие до последнего не могли поверить, что Сергей Бабкин не прошел в финал.

    «Самый концептуальный и атмосферный номер вечера. Очень жаль, надеялась до последнего, что зритель после победы Джамалы и Сальвадора приоткроет рамки т.н. «формата». Но нет, воз и ныне там», «Даже если это не то, что нужно «Евровидению», то песня сама по себе очень хорошая и глубокая, спасибо вам! добавлю себе в плейлист», - пишут поклонники на странице артиста в Instagram,

    Напомним, что накануне Нацотбора Сергея Бабкина обвинили в плагиате. Пользователи соцсети сравнили новую композицию Бабкина с легендарным треком Дэвида Боуи «Blackstar». 

    Однако, Бабкин поспешил прокомментировать такое сравнение с соцсети. 

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    «Для меня огромная честь и радость, что мою песню «Крізь твої очі» сравнили с песней Дэвида Боуи. Я обожаю этого великого музыканта, он был и остается моим кумиром. Отпечаток наших кумиров всегда присущий творчеству артиста. Но, понимая сейчас, что нас сравнивают – это выше мечтаний любого музыканта! Спасибо людям за такое внимание к моему творчеству и такое невероятное сравнение!», - отметил артист.

     
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