Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)

Певица устроила импровизированную фотосессию

Джамала сочетает приятное с полезным: певица отправилась на гастроли в Буковель, а в перерывах наслаждается снегом и устраивает фотосессии. Серией снимков звезда поделилась в своем Instagram.

Фотографии были сделаны на балконе ее гостиницы. В кадре Джамала предстала в белоснежной водолазке, а также без макияжа, продемонстрировав природную красоту. Примечательно, что многие поклонники отмечают: без косметики 38-летняя артистка выглядит намного моложе своего возраста. При этом на фоне певицы были снежные пейзажи.

Впрочем, по признанию Джамала, насладиться отдыхом в Буковеле ей на этот раз не удалось, ведь певица приехала на популярный курорт на работу.

«Мой такой гастрольный оконный Буковель», – с юмором подписала публикацию знаменитость.

Ранее Джамала в своем Инстаграме опубликовала дерзкие фото с уикенда в Италии. Артистка вместе с мужем посетили посетили античный город Помпеи, для прогулки по которому певица выбрала слишком эпатажный образ. Она надела кожаное мини-платье, ботфорты и колготы в сеточку.

По словам певицы, они с любимым Бекиром планировали подняться на вулкан Везувий, однако их планы внезапно изменились. Похоже, это к лучшему, ведь даже в древнем городе Джамала чувствовала себя не слишком комфортно из-за экстремальной длины платья.