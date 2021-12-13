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    Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)

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    Фотографии были сделаны на балконе ее гостиницы - Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)

    Фотографии были сделаны на балконе ее гостиницы

    Фото: instagram.com/jamalajaaa

    Певица устроила импровизированную фотосессию

    Джамала сочетает приятное с полезным: певица отправилась на гастроли в Буковель, а в перерывах наслаждается снегом и устраивает фотосессии. Серией снимков звезда поделилась в своем Instagram.

    Фотографии были сделаны на балконе ее гостиницы. В кадре Джамала предстала в белоснежной водолазке, а также без макияжа, продемонстрировав природную красоту. Примечательно, что многие поклонники отмечают: без косметики 38-летняя артистка выглядит намного моложе своего возраста. При этом на фоне певицы были снежные пейзажи.

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    Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)
    Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)
    Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)
    Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)
    Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)
    Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)
    Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)
    Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)
    Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)
    Фото: instagram.com/jamalajaaa

    Впрочем, по признанию Джамала, насладиться отдыхом в Буковеле ей на этот раз не удалось, ведь певица приехала на популярный курорт на работу.

    «Мой такой гастрольный оконный Буковель», – с юмором подписала публикацию знаменитость.

    Ранее Джамала в своем Инстаграме опубликовала дерзкие фото с уикенда в Италии. Артистка вместе с мужем посетили посетили античный город Помпеи, для прогулки по которому певица выбрала слишком эпатажный образ. Она надела кожаное мини-платье, ботфорты и колготы в сеточку.

    По словам певицы, они с любимым Бекиром планировали подняться на вулкан Везувий, однако их планы внезапно изменились. Похоже, это к лучшему, ведь даже в древнем городе Джамала чувствовала себя не слишком комфортно из-за экстремальной длины платья.

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    Теги: певица Джамала новости
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    Джамала показала себя без макияжа на фоне снежного Буковеля (фото)