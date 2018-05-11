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    Приходько призвала к расправе над украинскими музыкантами в РФ

    • Сьогодні, 16:33
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    Анастасия Приходько
    Анастасия Приходько

    Певица сделала агрессивное заявление о Светлане Лободе, Виталии Козловском, Ани Лорак и Таисии Повалий

    Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько призывает провести масштабную ревизию званий и наград среди отечественных артистов, которые выступают на территории страны-агрессора. Об этом певица написала на своей странице в Facebook.

    Причиной возмущения Приходько стало выступление Виталия Козловского в Москве на День победы.

    По ее словам, украинцы не обращали особого внимания ни на его совместные фото с одиозной экс-мэром Славянска Нелей Штепой, которая призвала Путина ввести войска в Украину, ни на слова Козловского о том, что «он не знает, кто начал войну» в Украине. И лишь после концерта артиста в Москве – «все проснулись».

    «Вот объясните мне, как так – человек, если так о Козловском можно выразиться, поддерживает колаборантку Штепу, не знает, кто с кем воюет, развлекает оккупантов – заслуженный артист Украины, и человек, который отказался от всех связей с Россией, ездит на фронт с концертами и помощью, спускается в окопы и блиндажи к нашим Воинам – заслуженный артист Украины», – подчеркнула Приходько.

    Артистка возмущается, что вынуждена быть «в одном клубе» с Козловским, Лободой, Лорак и Повалий, которые также удостоены почетных званий в Украине.

    «Может наконец время начать масштабную ревизию званий и наград?» – предлагает артистка.

    Кроме того, певица привела пример Юрия Шухевича, сына главного командира УПА Романа Шухевича, который был многолетним узником советских лагерей, и потерял там зрение и председателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко, которые тоже являются Героями Украины.

    Напомним, 9 мая в Москве в районе Солнцево на концерте ко Дню Победы выступил украинский певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский. Сам исполнитель заявил, что не считает свое выступление в России предательством и не боится травли, ведь он продвигал там «украинскую идею и нашу правду простым людям».

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    Джерело: 24 канал

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