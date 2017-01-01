Джамала займется отбором на конкурс «Евровидение-2018»

Победительница «Евровидения-2016» возвращается в кресло музыкального эксперта.

В феврале Джамала снова станет частью проекта и во второй раз займет место за судейским столом. [READ_MORE] В ожидании прямых эфиров певица признается, что среди полуфиналистов Нацотбора, желающих представить Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», хочет увидеть явного лидера. «Как и каждый год, я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Победительница «Евровидения-2016» возвращается в кресло музыкального эксперта.

В феврале Джамала снова станет частью проекта и во второй раз займет место за судейским столом.

В ожидании прямых эфиров певица признается, что среди полуфиналистов Нацотбора, желающих представить Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», хочет увидеть явного лидера.

«Как и каждый год, я ожидаю хороших песен, интересных личностей на сцене, харизмы и сумасшедшей энергетики, исходящей от исполнителей. В прошлом году было много хороших артистов, но такого персонажа, который явно был бы на голову выше других, на мой взгляд, не было. Думаю, Руслан Квинта в качестве музыкального продюсера отбора отлично справится с новыми задачами», - рассказала Джамала.

Кто составит компанию победительнице международного песенного конкурса «Евровидение-2016» на Национальном отборе будет известно позже. Ведущим Нацотбора станет известный шоумен, волонтер и комик Сергей Притула.

Напомним, что полуфиналы Нацотбора пройдут в прямом эфире телеканалов СТБ и Перший 10 и 17 февраля, а 24 февраля жюри и телезрители определятся с победителем. Он и представит нашу страну на конкурсе в Лиссабоне. В следующем году «Евровидение» состоится 8, 10 и 12 мая.

Отметим, что прием заявок от исполнителей и музыкальных коллективов еще продолжается. Анкету можно заполнить и отправить на сайте stb.ua.