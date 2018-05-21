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    Популярная голливудская актриса кардинально сменила имидж

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    Мила Кунис - Популярная голливудская актриса кардинально сменила имидж
    Мила Кунис

    Как и Дженнифер Лопес, Мила Кунис решила к лету преобразиться

    На днях 34-летняя актриса побывала на ковровой дорожке музыкальной премии Billboard Music Awards 2018 в Лас-Вегасе.

    Для выхода в свет она выбрала топ с открытым плечом и мини-юбку. Кунис дополнила образ туфлями-лодочками и завершила обновленной прической — Мила поставила на модный боб и челку.

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    Популярная голливудская актриса кардинально сменила имидж
    Популярная голливудская актриса кардинально сменила имидж

    Напомним, Мила замужем за Эштоном Кутчером, с которым встречалась почти три года до свадьбы. У супругов двое детей — дочь Уайетт и сын Дмитрий.

    Недавно в прессу попала информация о том, что Мила и Эштон на грани развода. Актриса сильно ревнует мужа, которого подозревает в связи с шикарной блондинкой по имени Элиша Каберт — с ней Кутчер снимается в сериале «Ранчо».

    Джерело: graziamagazine.ru

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