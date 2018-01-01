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    Джессика Честейн может сняться в сиквеле «Оно» в роли повзрослевшей Бев

    Актриса фанатеет от хоррора
    Еще в конце прошлого года Джессика Честейн призналась, что является большой поклонницей нашумевшего хоррора «Оно» – и даже изъявила желание сняться в сиквеле. Желание Джессики было услышано: сейчас актриса действительно ведет переговоры о съемках в продолжении «Оно» в роли повзрослевшей Беверли Марш. Фильм ужасов
    • Сьогодні, 12:14
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    Актриса фанатеет от хоррора

    Еще в конце прошлого года Джессика Честейн призналась, что является большой поклонницей нашумевшего хоррора «Оно» – и даже изъявила желание сняться в сиквеле. Желание Джессики было услышано: сейчас актриса действительно ведет переговоры о съемках в продолжении «Оно» в роли повзрослевшей Беверли Марш.

    Фильм ужасов «Оно» при скромном бюджете в 35 миллионов долларов заработал по миру 700 миллионов – и, конечно, сразу же привлек всеобщее внимание. Впрочем, Честейн привлекли вовсе не рекордные кассовые сборы, а возможность поработать с режиссером, Андресом Мускетти – Джессика и Андрес являются давними друзьями.

    Напомним, что съемки второй части «Оно» начнутся в июне 

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