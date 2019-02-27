Джастин Теру продолжает воевать с соседом по квартире, в которой он живет почти 20 лет



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Джастин Теру SNCMedia

У голливудских знаменитостей тоже бывают скандалы с соседями

Задолго до мировой славы и брака с Дженнифер Энистон актер Джастин Теру приобрел квартиру в элитном кондоминиуме на западе Нижнего Манхэттена. Спустя несколько лет он решил расширить свои владения и выкупил площадку над своим жильем, чтобы сделать там летнюю террасу.

Лишь в 2015 году он начал претворять свою идею в жизнь, и с этого момента началась его война с соседом - Норманом Резниковым. За четыре года, что развивался их конфликт, какие только обвинения они не предъявляли друг другу. Джастин утверждал, что Норман намеренно портит его растения на террасе, шпионит за ним и делает незаконные фото через окно, запугивает его рабочих и угрожает безопасности его собственной жизни. Норман, в свою очередь, обвинял Теру в порче общего имущества (плитки на этаже), навязчивом шуме от ремонтных работ и бесконечно лающих собак, которые живут в квартире Теру. После развода актера с Дженнифер Энистон скандал продолжился, а в 2018 году Джастин потребовал, чтобы был вынесен судебный запрет, который не позволит Резникову приближаться к нему и даже разговаривать с ним. Очевидно, на этом история не закончилась.

Новый виток конфликт приобрел недавно: Джастин Теру подал на соседа в суд, обвиняя его в насилии над женой. Якобы 10 февраля он слышал, как Норман громко избивает супругу, а после видел ее саму с ушибами на лице. В заявлении актера говорится, что он был настолько встревожен происходящим за стенкой, что вызвал полицию, однако не берется утверждать, что синяки на мисс Резников были получены именно от драки с мужем. Продолжение, очевидно, следует...

Джерело: Hello!