Джеджула о драках с женой: у нас уже были проблемы

Андрей честно признался, избивал ли жену

Жена Андрея Джеджулы, которая недавно родила дочь Адель, на своей странице в соцсети обвинила шоумена в домашнем насилии. Джеджула отрицает, что поднимал руку на супругу.

«Как я, 192 сантиметра ростом, кулаками ее в лицо бил? – рассказал он в программе «Зірковий шлях» (телеканал «Украина»). – Посмотрите на меня, ответьте себе на вопрос, что бы было с человеком, тем более с женщиной беременной, как она говорит. А на эмоциях мы многое говорили друг к другу. Я просто в эту грязь уже больше не хочу нырять. Я ничего не хочу доказывать. Мне это надоело. Каждый из нас и даже телезрители останутся при своем мнении. Вырастет Адель – как мне ей смотреть лишний раз в глаза? Пусть это останется между нами», – рассказал ведущий и добавил, что они с супругой до сих пор официально женаты.

Шоумен признался, что в семье несколько лет назад уже были проблемы.

«Юля ушла от меня в 2019 году, летом подала на развод. Причина была – порыв ревности, как-то не так со мной сфотографировались. Мы почти два месяца не жили вместе. И через 49 дней она сама вернулась. Я посмотрел – она словно немного изменилась, успокоились. И вот у меня один вопрос – ну, если я настолько плох был, зачем было вторично нырять со мной в это болото. У меня объяснение простое – я любил человека. Я носил обручальное кольцо все это время. И когда уже мы начали жить снова вместе, во время первой ссоры, она сняла кольцо, я снял, и не ношу до сих пор. Теперь я не чувствую себя женатым».