Джереми Микс, Хлоя Грин, Льюис Хэмилтон очистили пляж Миконоса от пластика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хлоя Грин полностью оправдывает свою «зеленую» фамилию

Вчера наследница многомиллиардного состояния вместе со своим возлюбленным Джереми Миксом и гонщиком Льюисом Хэмилтоном приняла участие в акции по сбору мусора на греческом пляже.

Еще год назад Хлоя Грин только и делала, что тусовалась на вечеринках и отдыхала на Барбадосе, а сейчас она примерная молодая мама, которая заботится об окружающей среде. На Миконосе Хлоя и Джереми праздному отдыху на яхте с бокалами шампанского предпочли полезный досуг - они убрали весь пластик с местного пляжа.

Мы увидели маленькую бухту, которая была вся забросана пластиковыми пакетами. Я и Джереми собрали команду единомышленников и отправились на остров, чтобы собрать весь мусор. Я понимаю, что это капля в море... Но это было так весело, легко и не затратило много времени. Не вижу причин, почему бы каждому не последовать нашему примеру,- написала Хлоя в Instagram.

Девушка также похвасталась результатами своей работы и опубликовала снимок, на котором они с Джереми сидят на пакетах собранного ими мусора.

Читайте также: Cult Gaia: самая популярная сумка этого лета

Джерело: Hello!