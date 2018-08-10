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    Шоу-биз

    Джереми Микс, Хлоя Грин, Льюис Хэмилтон очистили пляж Миконоса от пластика

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    Джереми Микс, Хлоя Грин, Льюис Хэмилтон очистили пляж Миконоса от пластика

    Хлоя Грин полностью оправдывает свою «зеленую» фамилию

    Вчера наследница многомиллиардного состояния вместе со своим возлюбленным Джереми Миксом и гонщиком Льюисом Хэмилтоном приняла участие в акции по сбору мусора на греческом пляже.

    Еще год назад Хлоя Грин только и делала, что тусовалась на вечеринках и отдыхала на Барбадосе, а сейчас она примерная молодая мама, которая заботится об окружающей среде. На Миконосе Хлоя и Джереми праздному отдыху на яхте с бокалами шампанского предпочли полезный досуг - они убрали весь пластик с местного пляжа.

    Мы увидели маленькую бухту, которая была вся забросана пластиковыми пакетами. Я и Джереми собрали команду единомышленников и отправились на остров, чтобы собрать весь мусор. Я понимаю, что это капля в море... Но это было так весело, легко и не затратило много времени. Не вижу причин, почему бы каждому не последовать нашему примеру,- написала Хлоя в Instagram.

    Девушка также похвасталась результатами своей работы и опубликовала снимок, на котором они с Джереми сидят на пакетах собранного ими мусора. 

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    Джереми Микс, Хлоя Грин, Льюис Хэмилтон очистили пляж Миконоса от пластика
    Джереми Микс, Хлоя Грин, Льюис Хэмилтон очистили пляж Миконоса от пластика
    Джереми Микс, Хлоя Грин, Льюис Хэмилтон очистили пляж Миконоса от пластика
    Джереми Микс, Хлоя Грин, Льюис Хэмилтон очистили пляж Миконоса от пластика

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    Джерело: Hello!

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