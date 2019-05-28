Джессика Альба с детьми провела экскурсию по своему особняку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На прошлой неделе звезда «Города грехов» рассказала в интервью о нелегких ранних годах своей актерской карьеры

Джессике Альбе удалось пережить все невзгоды и встретить мужа на съемочной площадке, и теперь она готова показать, как сложилась ее семейная жизнь в «доме мечты» на Беверли-Хиллз.

38-летняя актриса и предпринимательница пригласила в свой роскошный особняк журналистов издания Architectural Digest. Вместе с 10-летней Онор, 7-летней Хэвен и 16-месячным Хейсом звезда провела экскурсию по поместью. По словам Джессики, спустя 20 минут, как она впервые перешагнула через порог, она поняла, что это он — дом ее мечты.

Альба рассказала, что интерьер прошлых хозяев не понравился им с мужем, поэтому они решили сделать небольшой ремонт. В итоге переделка дома заняла у пары 18 месяцев и потребовала крупных вложений, но актриса осталась довольна конечным результатом.

Теперь в особняке звезды просторная кухня и гостиная, несколько спален и ванных комнат, а также задний двор с бассейном. По словам Джессики, наличие места, где дети могли бы играть на свежем воздухе, было для нее очень важным. Звездное семейство обустроилось в новом доме лишь в начале 2019 года, и теперь с гордостью демонстрирует результат своих трудов друзьям и гостям.

Джерело: popcornnews