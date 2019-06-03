  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ирина Билык рассказала о своей реакции на предложение руки и сердца от Димы Коляденко

    • Розсилка
    Ирина Билык - Ирина Билык рассказала о своей реакции на предложение руки и сердца от Димы Коляденко
    Ирина Билык

    На днях украинский шоу-бизнес всколыхнула новость о том, что Дима Коляденко сделал предложение своей экс-супруге Ирине Билык

    Во время выступления Билык на Miss Blonde Ukraine-2019 Коляденко поднялся на сцену и встал перед певице на одно колено и сделал предложение.

    Тогда певица просто потеряла дар речи, но в интервью «Ранку з Україною» прокомментировала такой поступок своего бывшего мужа.

    «Я сама в шоке. К нашей паре всегда были прикованы пристальные взгляды поклонников. Но я не знала, что Дима готовит именно такой сюрприз. Конечно, сказала, что подумаю», – отметила Ирина Билык.

    Как выяснилось, кольцо от Коляденко – это украшение ручной работы с бриллиантами, стоимость которого шоумен не называет.

    Дима Коляденко утверждает, что уводить Ирину из семьи не собирается, но попросил ее подумать над этим предложением.

    «Я ей сказал: «Ира, Коляденко продолжает тебя любить. Пожалуйста, прими это кольцо, выходи за меня замуж, подумай».

    Читайте також
    Ірина Білик Украинская музыка певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ