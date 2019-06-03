Ирина Билык рассказала о своей реакции на предложение руки и сердца от Димы Коляденко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ирина Билык

На днях украинский шоу-бизнес всколыхнула новость о том, что Дима Коляденко сделал предложение своей экс-супруге Ирине Билык

Во время выступления Билык на Miss Blonde Ukraine-2019 Коляденко поднялся на сцену и встал перед певице на одно колено и сделал предложение.

Тогда певица просто потеряла дар речи, но в интервью «Ранку з Україною» прокомментировала такой поступок своего бывшего мужа.

«Я сама в шоке. К нашей паре всегда были прикованы пристальные взгляды поклонников. Но я не знала, что Дима готовит именно такой сюрприз. Конечно, сказала, что подумаю», – отметила Ирина Билык.

Как выяснилось, кольцо от Коляденко – это украшение ручной работы с бриллиантами, стоимость которого шоумен не называет.

Дима Коляденко утверждает, что уводить Ирину из семьи не собирается, но попросил ее подумать над этим предложением.

«Я ей сказал: «Ира, Коляденко продолжает тебя любить. Пожалуйста, прими это кольцо, выходи за меня замуж, подумай».