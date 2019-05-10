Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»



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Джеймс Кэмерон

Фильм «Мстители: Финал» по сборам опередил «Титаник»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.

«Кевину и всем в Marvel. Айсберг потопил настоящий «Титаник». Чтобы потопить мой «Титаник», понадобились "Мстители". Все в Lightstorm Entertainment поздравляют вас с огромным достижением. Вы показали, что киноиндустрия не только жива и здорова, но и мощна как никогда!» - написал Кэмерон.

Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории. Картина на 12-й день проката собрала 2,18 млрд долларов и превзошла показатели «Титаника». Впереди только «Аватар» того же Кэмерона, который в 2009-м году заработал 2,78 млрд долларов.

Джерело: Киноафиша