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    Шоу-биз

    Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

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    Джеймс Кэмерон&nbsp; - Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
    Джеймс Кэмерон 

    Фильм «Мстители: Финал» по сборам опередил «Титаник»

    Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате. 

    «Кевину и всем в Marvel. Айсберг потопил настоящий «Титаник». Чтобы потопить мой «Титаник», понадобились "Мстители". Все в Lightstorm Entertainment поздравляют вас с огромным достижением. Вы показали, что киноиндустрия не только жива и здорова, но и мощна как никогда!» - написал Кэмерон.

    Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории. Картина на 12-й день проката собрала 2,18 млрд долларов и превзошла показатели «Титаника». Впереди только «Аватар» того же Кэмерона, который в 2009-м году заработал 2,78 млрд долларов.

    Джерело: Киноафиша

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