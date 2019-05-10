Станет сильной и независимой: героиня Шарлиз Терон получит свой спин-офф «Форсажа»



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Актриса может вернуьтся на экраны в новой части фильма

Студия Universal вдохновляется успехами Marvel и строит собственную киновселенную, где точно так же попираются законы физики – «Форсаж» уже обзавелся первым спин-оффом, посвященным героям Джейсона Стэтхэма и Дуэйна Джонсона, а теперь, по слухам, получит и второй – про героиню Шарлиз Терон.

С хакером-злодейкой Сайфер в исполнении Шарлиз Терон зрители познакомились в предыдущей, восьмой по счету части основной франшизы – в конце фильма антигероиня, для разнообразия, не умерла, а спаслась, оставив, таким образом, задел на спин-офф. И вот теперь, похоже, сценарная «лазейка» создателям «Форсажа» пригодится – для съемок полноценного фильма о приключениях Сайфер.

Пока непонятно, согласится ли на этот проект сама Шарлиз – и какой сценарист и режиссер займется непосредственной его реализацией. Первый спин-офф франшизы, «Форсаж: Хоббс и Шоу», стартует в кинотеатрах 1 августа 2019, а заключительные части основной серии, 9-я и 10-я, выйдут, соответственно, в 2020 и 2021 году.

Джерело: popcornnews