Студия Disney перенесла дату выхода «Аватара 2» и анонсировала новые «Звездные войны»



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Судя по графику релизов Disney, поклонникам придётся подождать ещё год, прежде чем они смогут увидеть продолжение «Аватара» от Джеймса Кэмерона

Студия также анонсировала две новые трилогии «Звездных войн» и отменила несколько проектов по вселенной «Людей Икс».

Первоначально первый сиквел «Аватара» должен был выйти на большие экраны уже в следующем году, однако из-за изменений, внесенных студией Disney в график релизов, картина выйдет 17 декабря 2021 года.

Таким образом, сдвинулись и даты выхода остальных сиквелов, поэтому теперь премьера третьего «Аватара» состоится в конце 2023 года, четвёртого — в декабре 2025 года, а увидеть пятый можно будет лишь в 2027 году.

Сюжет сиквела нашумевшего блокбастера расскажет о последствиях войны с землянами, с которыми Джейку Салли и его новому народу придётся столкнуться. Сумеет ли лента вновь заработать свыше 2 млрд долларов, покажет время.

В будущем зрителей ждут и другие громкие премьеры. Две новые трилогии «Звездных войн», над которыми работают шоураннеры «Игры престолов» и режиссёр сериала «Во все тяжкие» Райан Джонсон, начнутся с декабря 2022 года. Студия не раскрыла названий фильмов, но сообщила, что ещё две части франшизы выйдут в 2024 и 2026 годах.