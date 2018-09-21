Джиджи Хадид примеряла свадебное платье



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Джиджи Хадид

На днях сестра Джиджи Хадид поделилась с подписчиками в Instagram эмоциональным постом

Белла Хадид записала подготовку к показу Moschino своей старшей сестры Джиджи и призналась, что не смогла сдержать слез. Дело в том, что 23-летней Хадид выпала честь продемонстрировать на показе образ невесты.

Креативный директор бренда, Джереми Скотт, создал потрясающий эффектный наряд, в котором Джиджи вышла на подиум под марш Мендельсона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 20 Сен 2018 в 2:41 PDT





К слову, Джереми осуществил желание поклонников модели: поскорее увидеть ее в роли невесты. Может после того, как Зейн Малик увидит, насколько его возлюбленной к лицу белое платье и фата, он поторопиться с предложением руки и сердца?