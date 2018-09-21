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    Шоу-биз

    Джиджи Хадид примеряла свадебное платье

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    Джиджи Хадид - Джиджи Хадид примеряла свадебное платье
    Джиджи Хадид

    На днях сестра Джиджи Хадид поделилась с подписчиками в Instagram эмоциональным постом

    Белла Хадид записала подготовку к показу Moschino своей старшей сестры Джиджи и призналась, что не смогла сдержать слез. Дело в том, что 23-летней Хадид выпала честь продемонстрировать на показе образ невесты.

    Креативный директор бренда, Джереми Скотт, создал потрясающий эффектный наряд, в котором Джиджи вышла на подиум под марш Мендельсона.

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    Публикация от Moschino (@moschino)


    К слову, Джереми осуществил желание поклонников модели: поскорее увидеть ее в роли невесты. Может после того, как Зейн Малик увидит, насколько его возлюбленной к лицу белое платье и фата, он поторопиться с предложением руки и сердца?

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