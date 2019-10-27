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    Шоу-биз

    «Джокер» стал самым кассовым фильмом в категории «18+»

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    Хоакин Феникс - «Джокер» стал самым кассовым фильмом в категории «18+»
    Хоакин Феникс

    Тройка самых золотоносных «взрослых» фильмов целиком состоит из экранизаций комиксов

    Нашумевший фильм Тодда Филлипса «Джокер» с неподражаемым Хоакином Фениксом в главной роли стал самым кассовым в истории. Правда, среди картин своей возрастной категории - рейтинга R, которому в российском прокате соответствует метка «18+». На данный момент его кассовые сборы составляют $788,1 милллион, причем прокат все еще продолжается. Мало того, стоит учитывать тот факт, что лента не попала в китайские кинотеатры, где её запретили из-за слишком жестоких сцен и революционной направленности сюжета.

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    «Джокер» стал самым кассовым фильмом в категории «18+»
    «Джокер» стал самым кассовым фильмом в категории «18+»
    «Джокер» стал самым кассовым фильмом в категории «18+»
    «Джокер» стал самым кассовым фильмом в категории «18+»
    «Джокер» стал самым кассовым фильмом в категории «18+»
    «Джокер» стал самым кассовым фильмом в категории «18+»
    «Джокер» стал самым кассовым фильмом в категории «18+»
    «Джокер» стал самым кассовым фильмом в категории «18+»
    «Джокер» стал самым кассовым фильмом в категории «18+»

    Теперь тройка самых золотоносных «взрослых» фильмов целиком состоит из экранизаций комиксов. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Дэдпул 2», который собрал в мировом прокате 785 миллионов долларов. На третьем же месте оказалась первая часть приключений самого отвязного супергероя. К слову, исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс уже поздравил создателей «Джокера» с триумфом.

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