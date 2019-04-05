Джон Чо сыграет главную роль в сериале Netflix по аниме «Ковбой Бибоп»



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К актёрскому составу также присоединились Мустафа Жакир, Даниэлла Пинеда и Алекс Хэсселл

Netflix нашёл исполнителей главных ролей в грядущей сериальной адаптации аниме «Ковбой Бибоп». Главную роль — Спайка Шпигеля — сыграет Джон Чо, наиболее известный по роли Сулу в полнометражных «Звёздных путях» Джей Джей Абрамса. Роль Джета Блэка досталась Мустафе Жакиру. Фэй Валентайн сыграет Даниэлла Пинеда, а Вишеза — Алекс Хэсселл.

В первом сезоне шоу будет 10 серий. Руководить съемками первых двух будет Алекс Гарсия Лопес — режиссёр эпизодов «Сорвиголовы», «Люка Кейджа» и «Плаща и кинжала».

Продюсерами выступят Андре Немец и Джош Эпплбаум, а также Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг. Сценарий первого эпизода пишет Кристофер Йост, один из сценаристов второго и третьего «Тора». Создатель оригинального аниме-сериала Синъитиро Ватанабэ выступает в роли консультанта.

Действие оригинального аниме происходит в постапокалиптическом будущем 2070-х годов. Планета Земля практически безжизненна, а человечество расселилось по всем доступным планетам Солнечной системы и их спутникам. К 2071 году достаточно распространённой стала профессия охотника за головами — «космического ковбоя», путешествующего по обитаемому космосу в поисках преступников, за поимку которых живыми назначена награда, выплачиваемая в марсианских вулонгах. Именно этим зарабатывает себе на жизнь экипаж межпланетного корабля под названием Bebop, на котором судьба сводит четырёх человек и одну собаку.

Джерело: Киноафиша