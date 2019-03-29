Джордж Клуни предложил бойкотировать отели, которые принадлежат султану Брунея



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Джордж Клуни

Новость о том, что с 3 апреля в Брунее вступят в силу поправки к закону, предполагающие смертную казнь за гомосексуализм и супружескую измену, взбудоражила всю общественность

Джордж Клуни отреагировал на эту новость не только словом, но и делом.

Актер призвал отказаться от посещения девяти роскошных отелей по всему миру, среди которых Beverly Hills Hotel и Hotel Bel-Air, принадлежащих государственной компании Brunei Investment Agency.

«Каждый раз, когда мы остаемся, или проводим встречи, или обедаем в любом из этих девяти отелей, мы вкладываем деньги прямо в карманы людей, которые решают забивать камнями своих граждан за то, что они геи...»- заявил Клуни.

В конце своей пламенной речи актер поинтересовался, готовы ли вы оплачивать убийство невинных граждан.

Джерело: Hello!