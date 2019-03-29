  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Джордж Клуни предложил бойкотировать отели, которые принадлежат султану Брунея

    • Розсилка
    Джордж Клуни - Джордж Клуни предложил бойкотировать отели, которые принадлежат султану Брунея
    Джордж Клуни

    Новость о том, что с 3 апреля в Брунее вступят в силу поправки к закону, предполагающие смертную казнь за гомосексуализм и супружескую измену, взбудоражила всю общественность

    Джордж Клуни отреагировал на эту новость не только словом, но и делом.

    Актер призвал отказаться от посещения девяти роскошных отелей по всему миру, среди которых Beverly Hills Hotel и Hotel Bel-Air, принадлежащих государственной компании Brunei Investment Agency.

    «Каждый раз, когда мы остаемся, или проводим встречи, или обедаем в любом из этих девяти отелей, мы вкладываем деньги прямо в карманы людей, которые решают забивать камнями своих граждан за то, что они геи...»- заявил Клуни.

    В конце своей пламенной речи актер поинтересовался, готовы ли вы оплачивать убийство невинных граждан.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ