Dzidzio выпустил новогодний клип (видео)

Группа представила видео на песню «Зимняя сказка»

Украинский певец Dzidzio во главе с Михаилом Хомой, который на днях показал себя в 16 лет, выпустил праздничный клип на песню «Зимняя сказка».

Накануне новогодних праздников видео подарит праздничное настроение детям и взрослым, перенесет в то самое беззаботное время, которого все так ждали, как только упадут первые хлопья снега. Каникулы, елка, подарки, санки, лыжи и все приятные новогодние хлопоты отвлекут от будничных проблем и соберут вместе в теплых уютных домах за столом всех близких людей.

А кто же еще, как не Dzidzio — взрослый с душой ребенка, у которого всегда праздник внутри, главный украинский Санта Дзидзьо и брат Святого Николая, именно он должен напомнить всем, как важно собираться с родными вместе и праздновать Новый год и Рождество, особенно во времена пандемии.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.