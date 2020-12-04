  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Dzidzio выпустил новогодний клип (видео)

    • Розсилка
    Украинский певец Dzidzio - Dzidzio выпустил новогодний клип (видео)
    Украинский певец Dzidzio
    instagram.com/dzidzio/

    Группа представила видео на песню «Зимняя сказка»

    Украинский певец Dzidzio во главе с Михаилом Хомой, который на днях показал себя в 16 лет, выпустил праздничный клип на песню «Зимняя сказка».

    Накануне новогодних праздников видео подарит праздничное настроение детям и взрослым, перенесет в то самое беззаботное время, которого все так ждали, как только упадут первые хлопья снега. Каникулы, елка, подарки, санки, лыжи и все приятные новогодние хлопоты отвлекут от будничных проблем и соберут вместе в теплых уютных домах за столом всех близких людей.

    А кто же еще, как не Dzidzio — взрослый с душой ребенка, у которого всегда праздник внутри, главный украинский Санта Дзидзьо и брат Святого Николая, именно он должен напомнить всем, как важно собираться с родными вместе и праздновать Новый год и Рождество, особенно во времена пандемии.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: знаменитости шоу-бизнес Dzidzio новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies