Пальцем ноги снимала? Каменских в купальнике озадачила фанатов необычным ракурсом

Звезда похвасталась подтянутым прессом

Знаменитая украинская певица Настя Каменских в своем Инстаграме показала, как отдыхала в Дубае. Исполнительница опубликовала снимок, на котором позирует в салатовом купальнике.

Звезда выбрала такой ракурс, который хорошо показал ее подтянутый живот.

Кроме этого, Каменских похвасталась сочной и стройной фигурой.

«Режим отдыха включен», – коротко подписала фото знаменитость.

instagram.com/kamenskux/

Необычный ракурс немного обескуражил поклонников певицы. Коллега Насти Оля Полякова даже пошутила по этому поводу:

«Пальцем ноги снимала?», – прокомментировала фото артистка.

Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

«Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.