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    Пальцем ноги снимала? Каменских в купальнике озадачила фанатов необычным ракурсом

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    Певица Настя Каменских - Пальцем ноги снимала? Каменских в купальнике озадачила фанатов необычным ракурсом
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Звезда похвасталась подтянутым прессом

    Знаменитая украинская певица Настя Каменских в своем Инстаграме показала, как отдыхала в Дубае. Исполнительница опубликовала снимок, на котором позирует в салатовом купальнике.

    Звезда выбрала такой ракурс, который хорошо показал ее подтянутый живот.

    Кроме этого, Каменских похвасталась сочной и стройной фигурой.

    «Режим отдыха включен», – коротко подписала фото знаменитость.

    instagram.com/kamenskux/
    instagram.com/kamenskux/

    Необычный ракурс немного обескуражил поклонников певицы. Коллега Насти Оля Полякова даже пошутила по этому поводу:

    «Пальцем ноги снимала?», – прокомментировала фото артистка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес
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    Пальцем ноги снимала? Каменских в купальнике озадачила фанатов необычным ракурсом