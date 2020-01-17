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    Шоу-биз

    Эдди Мерфи рассказал, каково быть отцом 10 детей и дедушкой

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    <p>У Мерфи 10 детей от трех женщин</p> <div></div> - Эдди Мерфи рассказал, каково быть отцом 10 детей и дедушкой

    У Мерфи 10 детей от трех женщин

    С нынешней возлюбленной Мерфи состоит в отношениях уже шесть лет

    58-летний американский комик Эдди Мерфи наслаждается новым карьерным взлетом после фильма «Меня зовут Долемайт» и возвращения на шоу Saturday Night Live. Но самое большое счастье Мерфи — в его большой семье.

    Недавно актер дал интервью Vanity Fair, в котором рассказал, как ценит свою семью. У Эдди 10 детей, старшему сыну 30 лет, младшему - чуть больше года. Также у Мерфи есть внук.

    В ноябре 2018 года у Мерфи и его невесты Пейдж Батчер родился мальчик Макс Чарльз. Это их второй ребенок, у него есть трехлетняя сестренка Иззи Уна. Еще восемь детей Эдди — от других женщин. Пять наследников ему родила Николь Мерфи. В отношениях с участницей Spice Girls Мелани Браун Эдди стал отцом дочери, но долгое время не принимал ребенка.

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    Эдди Мерфи рассказал, каково быть отцом 10 детей и дедушкой
    Эдди Мерфи рассказал, каково быть отцом 10 детей и дедушкой
    Эдди Мерфи рассказал, каково быть отцом 10 детей и дедушкой
    Эдди Мерфи рассказал, каково быть отцом 10 детей и дедушкой
    Эдди Мерфи рассказал, каково быть отцом 10 детей и дедушкой

    С нынешней возлюбленной Мерфи состоит в отношениях уже шесть лет, но пара до сих пор не оформила брак. Говорят, актер все же собирается взять Пейдж Батчер в жены.

    «Карьера не является центром моей жизни. Ее центр — моя семья и дети. Это главное, все остальное идет после них. Я участвую в жизни всех 10 детей, приходится выстраивать четкий баланс между семьей и работой. Но сейчас, я чувствую, пришло время немного отойти от карьеры, сесть на диван и просто быть папой. Мне уже не интересны гонорары, мне интересны эмоции. Я работаю с тем, что вызывает эмоциональный отклик, это мне действительно нравится», – сказал Мерфи.

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    дети актер семья
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