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    Шоу-биз

    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)

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    <p>45-летний Брэдли Купер посетил светский раут в Беверли-Хиллз в компании 31-летней испанской актрисы Аны де Армас</p> <div></div> - Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)

    45-летний Брэдли Купер посетил светский раут в Беверли-Хиллз в компании 31-летней испанской актрисы Аны де Армас

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    Звездный актер фильма «Мальчишник в Вегасе» наслаждается холостяцкой жизнью. На светском мероприятии в Беверли-Хиллз его сопровождала Ана де Армас, которая снялась с Дэниелом Крэйгом в фильме «007: не время умирать».

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    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)
    Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)

    Купер открыто флиртовал с актрисой в вестибюле заведения. «Они не стремились скрыть свое общение или убежать с мероприятия», - цитирует слова инсайдера, также посетившего мероприятие, Daily Mail.

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