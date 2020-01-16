Брэдли Купер завел роман с новой «девушкой Бонда» (фото красотки)



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45-летний Брэдли Купер посетил светский раут в Беверли-Хиллз в компании 31-летней испанской актрисы Аны де Армас

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Звездный актер фильма «Мальчишник в Вегасе» наслаждается холостяцкой жизнью. На светском мероприятии в Беверли-Хиллз его сопровождала Ана де Армас, которая снялась с Дэниелом Крэйгом в фильме «007: не время умирать».

Купер открыто флиртовал с актрисой в вестибюле заведения. «Они не стремились скрыть свое общение или убежать с мероприятия», - цитирует слова инсайдера, также посетившего мероприятие, Daily Mail.