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    Дочь Ольги Фреймут выпустила авторскую серию одежды

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    Ольга Фреймут с дочерью - Дочь Ольги Фреймут выпустила авторскую серию одежды
    Ольга Фреймут с дочерью

    Девушка самостоятельно фотографируется в качестве моделей для своих нарядов

    12-летняя Злата Митчелл, дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, решила создать свой собственный бренд одежды. В Instagram уже появилась его официальная страничка, на которой также разместили фото первой коллекции.

    Среди вещей юного дизайнера можно встретить костюмы, худи и футболки. Цена за вещи – 500-4100 грн. Очень быстрыми темпами страница бренда в социальной сети собрала 5,5 тыс. подпсичиков.

    Несмотря на то, что отец Златы – англичанин и девочка часто бывает в Британии, в недавнем комментарии дочь Фреймут рассказала, что мечтает жить в Америке. Также Злата рассказала подробности скандала с няней в их семье.

    Злата сама выступила и в роли модели, продемонстрировав публике стильный костюм лилового цвета, а также фирменные футболки и другие предметы гардероба. «Моя любовь, моя гордость. Моя первая коллекция. Она будет супер специальной и супер ограниченной», - отметила девушка в комментарии к этим снимкам.

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    Дочь Ольги Фреймут выпустила авторскую серию одежды
    Дочь Ольги Фреймут выпустила авторскую серию одежды
    Дочь Ольги Фреймут выпустила авторскую серию одежды
    Дочь Ольги Фреймут выпустила авторскую серию одежды
    Дочь Ольги Фреймут выпустила авторскую серию одежды
    Дочь Ольги Фреймут выпустила авторскую серию одежды

    К слову, Ольга Фреймут также активно занимается творчеством. Так, ведущая выпустила свою собственную книгу «Школа пані Фреймут. Етикет».

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    Джерело: Обозреватель

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