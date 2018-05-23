Дочь Ольги Фреймут выпустила авторскую серию одежды

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Ольга Фреймут с дочерью

Девушка самостоятельно фотографируется в качестве моделей для своих нарядов

12-летняя Злата Митчелл, дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, решила создать свой собственный бренд одежды. В Instagram уже появилась его официальная страничка, на которой также разместили фото первой коллекции.

Среди вещей юного дизайнера можно встретить костюмы, худи и футболки. Цена за вещи – 500-4100 грн. Очень быстрыми темпами страница бренда в социальной сети собрала 5,5 тыс. подпсичиков.

Несмотря на то, что отец Златы – англичанин и девочка часто бывает в Британии, в недавнем комментарии дочь Фреймут рассказала, что мечтает жить в Америке. Также Злата рассказала подробности скандала с няней в их семье.

Злата сама выступила и в роли модели, продемонстрировав публике стильный костюм лилового цвета, а также фирменные футболки и другие предметы гардероба. «Моя любовь, моя гордость. Моя первая коллекция. Она будет супер специальной и супер ограниченной», - отметила девушка в комментарии к этим снимкам.

К слову, Ольга Фреймут также активно занимается творчеством. Так, ведущая выпустила свою собственную книгу «Школа пані Фреймут. Етикет».

Джерело: Обозреватель