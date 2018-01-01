Зианджа завела аккаунт в соцсети

После выступления в эфире шоу «Голос Країни» Зианджа снова создала аккаунт в соцсети

Украинская артистка Зианджа (экс-Борис Апрель) после успешного прохождения этапа «слепых прослушиваний» в шоу «Голос Країни» решила завести официальную страницу в социальной сети Instagram. Напомним, что до того, как экс-участник «Фабрики Зірок» Борис Апрель решился на смену пола, он



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Зианджа (экс-Борис Апрель)

После выступления в эфире шоу «Голос Країни» Зианджа снова создала аккаунт в соцсети

Украинская артистка Зианджа (экс-Борис Апрель) после успешного прохождения этапа «слепых прослушиваний» в шоу «Голос Країни» решила завести официальную страницу в социальной сети Instagram.

Напомним, что до того, как экс-участник «Фабрики Зірок» Борис Апрель решился на смену пола, он удалил все аккаунты в соцсетях и уехал из Украины. Спустя 10 лет снова решил вернуться на сцену. После долгих раздумий, смены пола и под новым сценическим именем экс-Апрель принял участие в шоу «Голос Країни». Теперь музыкант выходит на сцену под псевдонимом Зианджа.

Scotch решил посмотреть, чем радует своих поклонников украинская девушка-трансгендер.

Стоит отметить, что появление Зианджи в украинском вокальном шоу уже успело стать новостью номер один во всех СМИ. Своим исполнением песни Beyonce «Smashed into you» девушка-трансгендер заставила повернуться всех четверых звездных судей проекта и между ними завязалась настоящая борьба за столь необычную участницу. Но стать наставником посчастливилось только Потапу. Правда этот факт настолько огорчил Тину Кароль, что певица не удержалась и назвала выступление и образ Зианджи - фастфудом.