Знаменитый трансгендер вступился за Зианджу на «Голосі країни»

Травести-дива Монро вступилась за певицу, которая сменила пол и четыре года назад носила имя Борис Апрель

Известная украинская травести-дива Монро вступилась за певицу Зианджу, которая выступила в первом выпуске популярного телешоу «Голос країни». Артистка, которая до смены пола носила имя Борис Апрель, оказалась в центре скандала, исполнив песню «Smashed into you» популярной американской певицы Бейонсе. Вокал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Монро

Травести-дива Монро вступилась за певицу, которая сменила пол и четыре года назад носила имя Борис Апрель

Известная украинская травести-дива Монро вступилась за певицу Зианджу, которая выступила в первом выпуске популярного телешоу «Голос країни». Артистка, которая до смены пола носила имя Борис Апрель, оказалась в центре скандала, исполнив песню «Smashed into you» популярной американской певицы Бейонсе.

Вокал девушки-трансгендера развернул все четыре тренерские кресла. Своим наставником Зианджа выбрала Потапа. А Тина Кароль прокомментировала это так: «Вот такой фастфуд – это твое Потап». Такое высказывание Кароль вызвало бурю в социальных сетях.

Монро предполагает, что удивление судей передачи – постановочное, так как информация о том, что Борис апрель сменил пол, часто обсуждалась в прессе.

«Зианджа другая... милая, искрящаяся, очень открытая и, как и раньше, трепещущая. Мы были лично знакомы, пару раз общались достаточно искренне. Я чувствовала, что молодой человек еще в поиске себя, своего места, и такой мощный прессинг и внимание со стороны зрителей и СМИ просто не выдержит. Силенок маловато, и шкура слишком тонкая. Он сделал паузу, сменил род деятельности и кардинально жизнь! И теперь я вижу личность, которая готова держать удар, а их будет столько, что одной пары боксерских перчаток не хватит», – написала Монро в Instagram.

Также она добавила, что в Украине Зиандже придется постоянно терпеть упреки и насмешки. По мнению Монро, наше общество пока что не готово к тому, чтобы достойно принимать тех, кто отличается.

«Давайте учиться воспринимать людей, особенно артистов, публичных персон не через призму манерности, яркости, цвета волос и длинны ног, а в контексте творчества, смысла и идеи!» - уточняет травести-дива.

Джерело: Сегодня