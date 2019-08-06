Экс-«холостяк» Иракли Макацария стал сертифицированным тренером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Иракли Макацария

Сертификат был получен в Грузии

Уже в конце августа поклонники увидят новых участников проекта «Зважені та щасливі». Как ранее сообщал Scotch, в шоу вернулась сексапильная ведущая Анита Луценко, а звездными тренерами стали Марина Боржемская и Иракли Макацария. Как оказалось, экс-участник шоу «Холостяк» очень ответственно подошел к своей роли – и стал сертифицированным тренером.

«Несмотря на то, что спорт занимает огромную часть моей жизни, когда мне предложили стать тренером «Зважених та щасливих», я понял, что теперь беру ответственность не только за себя, но и за других людей. А это не просто люди, а с огромным избыточным весом. Их организм давно подвергается разным рискам: давление, сосуды, сердце. Для того, чтобы давать им правильные нагрузки, мне нужно было улучшить свою квалификацию. Соответственно, как только я принял решение участвовать в проекте, активно готовился получить сертификат тренера в Грузии», - комментирует Иракли.

В Грузии такой сертификат выдает международная ассоциация бодибилдеров. Обучение заняло около трех месяцев. Через месяц после старта проекта Иракли уже получил аккредитацию сертифицированного тренера. Но кроме этого, решил получить еще и сертификат международного образца. «Я нашел международные онлайн-курсы, после прохождения которых я могу работать как фитнес-тренер в любом европейском клубе».

Теперь все могут убедиться, что Иракли Макацария серьезно настроен и, возможно, даже продолжит работать тренером после «Зважених та щасливих». Каким он будет с участниками проекта, поклонники увидят уже 29 августа на телеканале Стб.