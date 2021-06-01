«Холостячка» откровенно рассказала, как над ней издевался первый муж

Мужчина был старше нее на 10 лет, а актриса на то время была увлечена учебой

Украинская актриса, главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина откровенно рассказала, что ее первый супруг издевался над ней и был абьюзером в отношениях. По словам знаменитости, на момент знакомства с ним ей было всего 20 лет, и она не сразу влюбилась в ухажера.

Как оказалось, мужчина был старше нее на 10 лет, а актриса на то время была увлечена учебой. Но однажды утром Мишина проснулась и подумала, что ей чего-то не хватает и «возможно она любит этого человека». Об этом кинозвезда сообщила в программе «Украинские сенсации».

«Я тогда была зависима от него в финансовом плане. Мне не хватает денег, я хочу есть, я ездила в университет. Он отвечал: "Всего этого хватает, не поешь, сама иди зарабатывай". Вот эти манипуляции, абьюзерство», – призналась знаменитость.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.