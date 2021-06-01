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    «Холостячка» откровенно рассказала, как над ней издевался первый муж

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    Актриса Ксения Мишина - «Холостячка» откровенно рассказала, как над ней издевался первый муж
    Актриса Ксения Мишина
    instagram.com/misha.k.ua/

    Мужчина был старше нее на 10 лет, а актриса на то время была увлечена учебой

    Украинская актриса, главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина откровенно рассказала, что ее первый супруг издевался над ней и был абьюзером в отношениях. По словам знаменитости, на момент знакомства с ним ей было всего 20 лет, и она не сразу влюбилась в ухажера.

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    «Холостячка» откровенно рассказала, как над ней издевался первый муж
    «Холостячка» откровенно рассказала, как над ней издевался первый муж
    «Холостячка» откровенно рассказала, как над ней издевался первый муж
    «Холостячка» откровенно рассказала, как над ней издевался первый муж
    «Холостячка» откровенно рассказала, как над ней издевался первый муж
    «Холостячка» откровенно рассказала, как над ней издевался первый муж

    Как оказалось, мужчина был старше нее на 10 лет, а актриса на то время была увлечена учебой. Но однажды утром Мишина проснулась и подумала, что ей чего-то не хватает и «возможно она любит этого человека». Об этом кинозвезда сообщила в программе «Украинские сенсации».

    «Я тогда была зависима от него в финансовом плане. Мне не хватает денег, я хочу есть, я ездила в университет. Он отвечал: "Всего этого хватает, не поешь, сама иди зарабатывай". Вот эти манипуляции, абьюзерство», – призналась знаменитость.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Холостячка» откровенно рассказала, как над ней издевался первый муж