Сальма Хайек и Пенелопа Крус в откровенных купальниках изумили фанатов (фото)

Мексикано-американская актриса показала, как они выглядели несколько лет назад

Бытует мнение, что в шоу-бизнесе друзей не бывает. Но эти знойные брюнетки не раз доказывали, что это не так. Отношения Сальмы и Пенелопы выдержали испытание славой, деньгами и интригами. Они познакомились более 20 лет назад, а после того как приняли участие в кинокартине «Бандитки» стали близкими подругами.

28 апреля Крус отметила свой день рождения. Ее поспешила поздравить Хайек. Звезда фильма «Фрида» поделилась коллажем из двух фотографий.

«Женщины в белом. Мы все еще празднуем день рождения Пенелопы! Принимай поздравления!» — подчеркнула жена миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Поклонники не поскупились на теплые комментарии для любимых актрис. «Идеальные! Что тогда, что сейчас!», «Со временем совсем не меняетесь!», «Похожи, как родные сестры!», «Выглядите просто фантастически!», «Двойная порция красоты!», «Божественные фигурки!», «Две самые красивые женщины в мире!», «Потрясающе сексуальные!», «Эффектные дивы!» — отметили пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

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