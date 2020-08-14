Экс-«ВиаГра» в мини-бикини подразнила фанатов роскошным «четвертым размером» (фото)



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Певица Анна Седокова продолжает отдыхать с женихом в Майами instagram.com/annasedokova/

Девушка не постеснялась показать свои формы

Анна Седокова в свое время блистала в группе «ВИА Гра». Девушка по-прежнему обладает сильным вокалом и эффектной внешностью, но уже строит сольную карьеру. К тому же она стала многодетной мамой. У нее подрастают две дочки и сын от разных мужчин. А последний год артистка строит отношения с баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен развелся с женой, когда встретил привлекательную певицу. Они вместе пережили карантин, а теперь отдыхают в Майами со всеми детьми звезды.

Лифчик с бахромой сливался с загорелой кожей артистки, но и подчеркнул ее роскошную грудь. Седокова предстала без макияжа с порозовевшими щечками.

«Где-то всегда лето…», — написала она.

instagram.com/annasedokova/

А вот поклонники были сражены фигурой знаменитости. Многие одарили ее комплиментами, а мужчины сожалели, что избранник недавно сделал Анне предложение руки и сердца. «Нормально поджарилась на солнце», «Аккуратно, девочки выпадут, — прокомментировали пост подписчики.

Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.