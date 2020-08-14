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    Шоу-биз

    Экс-«ВиаГра» в мини-бикини подразнила фанатов роскошным «четвертым размером» (фото)

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    <p>Певица Анна Седокова продолжает отдыхать с женихом в Майами</p> <div></div> - Экс-«ВиаГра» в мини-бикини подразнила фанатов роскошным «четвертым размером» (фото)

    Певица Анна Седокова продолжает отдыхать с женихом в Майами

    instagram.com/annasedokova/

    Девушка не постеснялась показать свои формы

    Анна Седокова в свое время блистала в группе «ВИА Гра». Девушка по-прежнему обладает сильным вокалом и эффектной внешностью, но уже строит сольную карьеру. К тому же она стала многодетной мамой. У нее подрастают две дочки и сын от разных мужчин. А последний год артистка строит отношения с баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен развелся с женой, когда встретил привлекательную певицу. Они вместе пережили карантин, а теперь отдыхают в Майами со всеми детьми звезды.

    Лифчик с бахромой сливался с загорелой кожей артистки, но и подчеркнул ее роскошную грудь. Седокова предстала без макияжа с порозовевшими щечками.

    «Где-то всегда лето…», — написала она.

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    instagram.com/annasedokova/

    А вот поклонники были сражены фигурой знаменитости. Многие одарили ее комплиментами, а мужчины сожалели, что избранник недавно сделал Анне предложение руки и сердца. «Нормально поджарилась на солнце», «Аккуратно, девочки выпадут, — прокомментировали пост подписчики.

    Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.

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