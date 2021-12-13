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    Жена звезды «95-го Квартала» рассказала о своих пластических операциях (видео)

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    Алина делала несколько операций - Жена звезды «95-го Квартала» рассказала о своих пластических операциях (видео)

    Алина делала несколько операций

    Фото из открытых источников

    Алина Шаманская неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов

    Жена украинского актера и сценариста студии «Квартал 95» Руслана Ханумака, блогер Алина Шаманская, недавно сделала себе хейлопластику. Это операция по уменьшению расстояния между носом и верхней губой.

    В программе «Светская жизнь» девушка призналась, что это был не первый раз, когда она прибегала к услугам пластических хирургов. Десять лет назад она делала ринопластику (операция по уменьшению носа, – ред.), позже была блефаропластика (пластика век, – ред.). Известно, что все эти манипуляции проводил пластический хирург и экс-муж славы Каминской – Эдгар Каминский.

    «У меня, если честно, с ним (Эдгар Каминский, – ред.) какая-то энергетическая любовь. Я еще делала плазмолифтинг. В общем, если я не ошибаюсь, то я заплатила 127 тысяч гривен», – призналась Алина.

    Помимо Алины, стремится быть красивым и ее муж, звезда «Квартал 95» Руслан Ханумак. Муж уже делал себе блефаропластику, а сейчас хочет сделать ринопластику.

    Напомним, на днях известный хореограф сообщил о том, что едет к стоматологу на операцию.

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    Теги: здоровье курьез «Квартал 95» новости
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    Жена звезды «95-го Квартала» рассказала о своих пластических операциях (видео)