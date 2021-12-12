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    Внук Пьехи: бабушка уже почти не ходит

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    Стас говорит, что старается почаще приезжать к бабушке - Внук Пьехи: бабушка уже почти не ходит
    Стас говорит, что старается почаще приезжать к бабушке
    фото из открытых источников

    84-летняя Эдита Пьеха все свободное время лежит в кровати

    Эдита Пьеха из-за серьезных проблем с ногами практически перестала выходить из дома, пишет российская пресса. «Не гуляет и почти не ходит. И очень сложно ее заставить что-то сделать. Но как только у нее намечается концерт – она бегает!», – рассказал внук артистки Стас Пьеха. В эфире шоу «Секрет на миллион» певец объяснил, что в свое время бабушке делали операцию на суставах. После этого нужно было пройти реабилитацию, но артистка этого не сделала. Как итог, у нее начались проблемы с ногами. Все свободное время 84-летняя артистка лежит в кровати.

    Ранее журналисты попытались поговорить о здоровье Эдиты Пьехи с ее дочерью, Илоной Броневицкой, но та отказалась обсуждать эту тему.

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    Теги: здоровье шоу-бизнес концерт
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    Внук Пьехи: бабушка уже почти не ходит