Внук Пьехи: бабушка уже почти не ходит

84-летняя Эдита Пьеха все свободное время лежит в кровати

Эдита Пьеха из-за серьезных проблем с ногами практически перестала выходить из дома, пишет российская пресса. «Не гуляет и почти не ходит. И очень сложно ее заставить что-то сделать. Но как только у нее намечается концерт – она бегает!», – рассказал внук артистки Стас Пьеха. В эфире шоу «Секрет на миллион» певец объяснил, что в свое время бабушке делали операцию на суставах. После этого нужно было пройти реабилитацию, но артистка этого не сделала. Как итог, у нее начались проблемы с ногами. Все свободное время 84-летняя артистка лежит в кровати.

Ранее журналисты попытались поговорить о здоровье Эдиты Пьехи с ее дочерью, Илоной Броневицкой, но та отказалась обсуждать эту тему.