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Оля Полякова після скандалу з кліпом збирає батюшок на дискусію: зголосилися тільки представники Московської церкви

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Оля Полякова хоче провести публічну дискусію зі священниками
фото: Оля Полякова/Facebook

Оля Полякова планує обирати священників для обговорення свого кліпу з коментарів

Співачка Оля Полякова, яка потрапила у скандал через згадку Ісуса у своєму кліпі, звернулася до священиків за допомогою. Співачка запросила представників церкви до публічної дискусії, однак відгукнулися не всі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис зірки у Facebook.

Оля Полякова запросила до публічної дискусії через її скандальний кліп The Nogi на пісню «Не на часі» представників духовенства, богословів, культурологів та релігієзнавців

«The Nogi і їхній перший кліп «Не на часі» викликали багато реакцій. Серед них – звинувачення в богохульстві і зневазі до християнських символів. Ідея не завжди буває зрозумілою з першого погляду. Власне для цього мистецтво і існує – щоб викликати питання. Але якщо ці питання для когось стали болісними, то це вже привід для відкритої розмови. Я до неї готова. А чи готові ті, хто судить? Запрошую на прямий ефір людину, яка має що сказати по суті – священника, богослова, культуролога, релігієзнавця або філософа. Людину з реальним фахом або саном, яка готова говорити спокійно і аргументовано, а не з позиції образи», – йшлося у дописі артистки, який вона опублікувала напередодні.

Оля Полякова після скандалу з кліпом збирає батюшок на дискусію: зголосилися тільки представники Московської церкви фото 1
фото: Оля Полякова/Facebook

У відповідь співачка отримала декілька пропозицій, однак це були лише представники УПЦ (МП). Тож вона звернулася до представників інших конфесій, щоб не викликати обурення серед вірян інших церков.

«Але є одне «але». Серед тих, хто відгукнувся, здебільшого представники лише УПЦ (МП, – «Главком»). І це може викликати хвилю невдоволення серед представників інших церков. Щоб був вибір для всіх обурених та ображених кліпом і піснею, запрошення залишається відкритим ще пару днів – чекаю на готовність до дискусії від представників інших церков», – йдеться у повідомленні.

Оля Полякова після скандалу з кліпом збирає батюшок на дискусію: зголосилися тільки представники Московської церкви фото 2
фото: Оля Полякова/Facebook

До слова, співачка планує обирати священика у коментарях під своїм дописом та надати перевагу тому, за кого проголосує більшість.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова потрапила під хвилю хейту через свій новий проєкт TheNogi. Зірка з’явилася у кліпі в образі Ісуса. Згадка Ісуса Христа у відео зірки обурила деяких українців. Водночас Оля Полякова відповіла на хейт у свій бік та пояснила, що образ Ісуса у її кліпі є прикладом людини, яка не зрадила своїх переконань, навіть коли більшість була проти нього.

Врешті на кліп Олі Полялкової, яка знялася в образі Ісуса, відреагували священники. Наприклад, Вікарій Одеської єпархії ПЦУ, архієпископ Арцизький Віктор (Биков) пояснив, що такий вчинок є грою з християнською символікою та неповагою до віри християн, який із самого початку передбачає скандал.

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Теги: релігія скандал Оля Полякова священник

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