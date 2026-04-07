Трамп прокоментував рішення Ірану зібрати молодь біля електростанцій

В Ірані жителі різних міст утворили «живі ланцюги» навколо електростанцій

Трамп розкритикував заклик Ірану до молоді

Президент США Дональд Трамп заявив, що заклик Ірану встановити «живі ланцюги» навколо електростанцій є «абсолютно незаконним». У розмові з NBC News президент відмовився надати будь-яку оновлену інформацію щодо стану переговорів з іранцями, пише «Главком».

Водночас Трамп різко розкритикував заклик Ірану до молоді вишиковуватися в шеренги навколо електростанцій. «Цілком незаконно. Їм не дозволено цього робити», – сказав він.

Нагадаємо, в Ірані жителі різних міст утворили «живі ланцюги» навколо електростанцій на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливі удари по інфраструктурі країни.

Ініціатором виступив заступник міністра у справах молоді та спорту Ірану Аліреза Рахімі, який звернувся до молоді, представників культури, спорту та громадськості із закликом долучитися до акції.

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву про напружені переговори з іранцям, але остаточного рішення щодо можливого удару поки не ухвалено. Увага ЗМІ прикута до подій на Близькому Сході, оскільки раніше Трамп поставив Ірану дедлайн щодо припинення вогню та розблокування Ормузької протоки.

Раніше прем’єр Пакистану Шахбаз Шариф запропонував двотижневе перемир’я між сторонами, відкриття Ормузької протоки як жест доброї волі та паузу для завершення дипломатичних переговорів.

Трамп планує розглянути заклик перенести термін атак на енергетичну інфраструктуру та мости Ірану на два тижні.