Трамп прокоментував рішення Ірану зібрати молодь біля електростанцій

Іванна Гончар
В Ірані жителі різних міст утворили «живі ланцюги» навколо електростанцій
Трамп розкритикував заклик Ірану до молоді

Президент США Дональд Трамп заявив, що заклик Ірану встановити «живі ланцюги» навколо електростанцій є «абсолютно незаконним». У розмові з NBC News президент відмовився надати будь-яку оновлену інформацію щодо стану переговорів з іранцями, пише «Главком».

Водночас Трамп різко розкритикував заклик Ірану до молоді вишиковуватися в шеренги навколо електростанцій.  «Цілком незаконно. Їм не дозволено цього робити», – сказав він.

Нагадаємо, в Ірані жителі різних міст утворили «живі ланцюги» навколо електростанцій на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливі удари по інфраструктурі країни.

Ініціатором виступив заступник міністра у справах молоді та спорту Ірану Аліреза Рахімі, який звернувся до молоді, представників культури, спорту та громадськості із закликом долучитися до акції.

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву про напружені переговори з іранцям, але остаточного рішення щодо можливого удару поки не ухвалено. Увага ЗМІ прикута до подій на Близькому Сході, оскільки раніше Трамп поставив Ірану дедлайн щодо припинення вогню та розблокування Ормузької протоки.

Раніше прем’єр Пакистану Шахбаз Шариф запропонував двотижневе перемир’я між сторонами, відкриття Ормузької протоки як жест доброї волі та паузу для завершення дипломатичних переговорів.

Трамп планує розглянути заклик перенести термін атак на енергетичну інфраструктуру та мости Ірану на два тижні.

Читайте також

Зеленський повідомив, що РФ відмовилася зупинити вогонь на Великдень
Чи буде перемир’я на Великдень? Зеленський прокоментував рішення Кремля
3 квiтня, 12:08
Іран та США поки не проводили прямих переговорів з початку війни
Переговори США та Ірану. Віткофф зробив заяву
28 березня, 00:57
Полтавщина тимчасово втратила частину газовидобувних потужностей
Через ворожий обстріл на Полтавщині зупинено газовидобувний об'єкт
27 березня, 12:20
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про прогрес у переговорах з Іраном
Переговори з Іраном зрушили з місця: Рубіо заявив про прогрес
26 березня, 21:52
США не пояснили Європі, як діяти в Ормузькій протоці
Хаос у союзників: Європа розповіла про плутанину в позиції США
25 березня, 20:48
СБУ викрила і засудила агента ГРУ за збір даних про український танк «Оплот»
СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка
23 березня, 17:02
Ціни на нафту в п'ятницю встановилися на найвищому рівні за останні чотири роки
Ірак оголошує форс-мажор на нафтових родовищах через війну в Перській затоці
21 березня, 09:42
Оновлено курсування приміських рейсів на Дніпропетровщині та Запоріжжі з 17 березня
«Укрзалізниця» змінила рух приміських поїздів у двох областях
17 березня, 06:14
Шон Пенн неодноразово відвідував Україну
Шон Пенн пропустив Оскар-2026 заради візиту до України 
16 березня, 05:12

У переговорах США та Ірану є відчутний прогрес – CNN
У переговорах США та Ірану є відчутний прогрес – CNN
Трамп прокоментував рішення Ірану зібрати молодь біля електростанцій
Трамп прокоментував рішення Ірану зібрати молодь біля електростанцій
Трамп заявив про напружені переговори з Іраном
Трамп заявив про напружені переговори з Іраном
Пакистан звернувся до Трампа з закликом продовжити дедлайн для Ірану
Пакистан звернувся до Трампа з закликом продовжити дедлайн для Ірану
Війна на Близькому Сході: Макрон скликав термінове засідання Ради оборони
Війна на Близькому Сході: Макрон скликав термінове засідання Ради оборони
WP: Глава Пентагону брехав Трампу про ситуацію в Ірані
WP: Глава Пентагону брехав Трампу про ситуацію в Ірані

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
6 квiтня, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

