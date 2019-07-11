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    Шоу-биз

    Элегантный образ Тины Кунаки восихитил поклонников

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    Тина Кунаки - Элегантный образ Тины Кунаки восихитил поклонников
    Тина Кунаки
    instagram.com/tinakunakey

    Два с половиной месяца назад Тина Кунаки впервые стала мамой — модель родила дочь от своего 52-летнего супруга Венсана Касселя

    Не став засиживаться в декрете после рождения ребенка, 22-летняя Тина Кунаки вскоре начала выходить в свет.

    Сегодня Кунаки опубликовала новую фотографию, делясь с подписчиками элегантным образом. Белая рубашка с длинными рукавами, аристократично смотрелось на смуглой коже модели. Прямые, зачесанные назад волосы открывали вид на прямые черты лица. Образ дополняла белая сумка из змеиной кожи бренда Bvlgari.

    В мае она появилась на Каннском кинофестивале, так же в своем instagram-аккаунте дает понять фолловерам, что готова вернуться к работе. Модель поделилась снимком, на котором она позирует в бикини вместе с фотографом Виктором Сантьяго, продемонстрировав идеальную фигуру.

    Вероятно, восстанавливать форму после девяти месяцев беременности Тине Кунаки пришлось недолго. Не зря в народе бытует мнение, чем позже женщина рожает, тем труднее возвращаться в форму. Даже находясь в положении, модель вела активный образ жизнь: фотосессиидля глянцевого журнала, съемки в клипах — активный досуг явно пошел ей на пользу. Думаем, Тине сейчас завидуют очень многие молодые мамы.

    Джерело: graziamagazine.ru

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