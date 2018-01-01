Победитель «Топ-модели по-украински» признался, что ходить в стрингах очень неудобно

Самвел Туманян рассказал о самых сложных испытаниях сезона

За четыре месяца съемок «Топ-модели по-украински» Самвел Туманян успел примерить на себя десятки образов. Он был и огромным жуком, и пиратом, и даже девушкой. Но самым коварным «костюмом» для Сэма оказалось не платье. «На проекте я впервые надел стринги – это ужасно неудобно!» – рассказал Сэм



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Самвел Туманян

Самвел Туманян рассказал о самых сложных испытаниях сезона

За четыре месяца съемок «Топ-модели по-украински» Самвел Туманян успел примерить на себя десятки образов. Он был и огромным жуком, и пиратом, и даже девушкой. Но самым коварным «костюмом» для Сэма оказалось не платье.

«На проекте я впервые надел стринги – это ужасно неудобно!» – рассказал Сэм во время онлайн-конференции на сайте Нового канала. – Как говорил Макс Сосновский, «натягнув на себе три мотузки». Причем прекрасно понимал, как плохо на стринги отреагирует отец. Раздеваться перед остальными участниками и камерами я не стеснялся. Но ходить в стрингах – да!»

Кстати, с фотосессией в голове волка (для которой Сэму и пришлось надеть почти невидимое белье) парень справился отлично. Пыткой для него стало другое испытание.

«Было непросто показывать сложные эмоции. Грусть, радость, злость, влюбленность – это легко. А вот сострадание или психологическое насилие – гораздо труднее. Поэтому одна из самых нелюбимых для меня – парная фотосессия с выбывшими участниками. Как раз там мы с Мишей Кухарчуком должны были показать это самое психологическое насилие. Я вообще не понимал, как его изобразить. В жизни не позволял никому себя подавить – всегда давал отпор обидчикам!», - рассказал Самвел.