Элина Свитолина рассказала интересные подробности своей свадьбы (видео)

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились 16 июля

Украинская теннисистка Элина Свитолина за две недели до Олимпиады в Токио вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфис. В программе «Світське життя» Свитолина рассказала, что свою свадьбу молодая пара сыграла в пригороде одного из швейцарских городков в замке у озера с видом на горы.

Также спортсменка поделилась информацией, что сама организовывала свою свадьбу, на которую было приглашено 75 человек. «Мне было очень приятно этим заниматься, это были очень хорошие заботы» – комментирует Элина.

На своей свадьбе Свитолина сменила три наряда, два из которых она купила в Киеве, их девушка одевала на коктейльную вечеринку. А само свадебное платье, точнее брючный костюм с юбкой для невесты, делал сам основатель бренда «Off-White» и креативный директор мужской линейки одежды в «Louis Vuitton» Вирджил Абло. По словам Элины, свадьба обошлась паре в 20-25 тысяч евро.

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, опубликовали новость о помолвке. 16 июля 2021 года пара сыграла свадьбу в Швейцарии.

Напомним, Монфис очень трогательно поздравил жену с 27-ми летием. «С Днем Рождения, моя любовь! С тех пор как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, благодаря которой я дышу. Ты – звезда в моем небе. И я бы не хотел, чтобы было как-то иначе. Ты – любовь всей моей жизни», – написал Монфис в соцсетях.

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