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    Элина Свитолина рассказала интересные подробности своей свадьбы (видео)

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    Элина Свитолина рассказала интересные подробности своей свадьбы (видео)
    Фото из открытых источников

    Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились 16 июля

    Украинская теннисистка Элина Свитолина за две недели до Олимпиады в Токио вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфис. В программе «Світське життя» Свитолина рассказала, что свою свадьбу молодая пара сыграла в пригороде одного из швейцарских городков в замке у озера с видом на горы.

    Также спортсменка поделилась информацией, что сама организовывала свою свадьбу, на которую было приглашено 75 человек. «Мне было очень приятно этим заниматься, это были очень хорошие заботы» комментирует Элина.

    На своей свадьбе Свитолина сменила три наряда, два из которых она купила в Киеве, их девушка одевала на коктейльную вечеринку. А само свадебное платье, точнее брючный костюм с юбкой для невесты, делал сам основатель бренда «Off-White» и креативный директор мужской линейки одежды в «Louis Vuitton» Вирджил Абло. По словам Элины, свадьба обошлась паре в 20-25 тысяч евро.

    Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, опубликовали новость о помолвке. 16 июля 2021 года пара сыграла свадьбу в Швейцарии.

    Напомним, Монфис очень трогательно поздравил жену с 27-ми летием. «С Днем Рождения, моя любовь! С тех пор как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, благодаря которой я дышу. Ты – звезда в моем небе. И я бы не хотел, чтобы было как-то иначе. Ты – любовь всей моей жизни», – написал Монфис в соцсетях.

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    Теги: спорт Элина Свитолина громадянство свадьба
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    Элина Свитолина рассказала интересные подробности своей свадьбы (видео)