Эндрю Гарфилд закрутил роман с актрисой Сьюзи Абромейт
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Розсилка
После разрыва с Эммой Стоун актер долгое время не решался на новые отношения
Эндрю Гарфилд в последнее время был занят работой в театре и, похоже, не торопился связывать себя новыми отношениями после нескольких лет романа с Эммой Стоун – но теперь у актера все-таки появилась новая девушка.
Изданию Daily Mail удалось получить эксклюзивные кадры с Гарфилдом и его новой девушкой, которые наслаждались романтическим вечером в Малибу.
Некоторые из них уже разлетелись по сети.
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#AndrewGarfield y su nueva novia #SusieAbromeit en la Playa en Malibu, California [10/Septiembre/2018] Andrew Garfield and his new girlfriend Susie Abromeit in the beach in Malibu, California [10/September/2018] {[I DO NOT OWN THESE IMAGES]}™ #AndrewRussellGarfield #British #Handsome #MyHusband #BritishBoy #Cute #Sexy #Idol #Talented #Actor #TheSocialNetwork #TheAmazingSpiderman #HacksawRidge #Followers #LikeForLike #BelieveAndNSN12 #MecheDelRey
Избранница 35-летнего актера – его ровесница и коллега, 35-летняя актриса Сьюзи Абромейт. Когда-то Сьюзи всерьез занималась теннисом, достигла некоторых успехов на профессиональном уровне, однако затем решила податься в индустрию развлечений. Сьюзи можно было увидеть в таких сериалах, как «Джессика Джонс», «Сверхъестественное», «Холм одного дерева», «C.S.I. Место преступления», «Медики Чикаго».
Джерело: popcornnews