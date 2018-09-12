Эндрю Гарфилд закрутил роман с актрисой Сьюзи Абромейт

После разрыва с Эммой Стоун актер долгое время не решался на новые отношения

Эндрю Гарфилд в последнее время был занят работой в театре и, похоже, не торопился связывать себя новыми отношениями после нескольких лет романа с Эммой Стоун – но теперь у актера все-таки появилась новая девушка.

Изданию Daily Mail удалось получить эксклюзивные кадры с Гарфилдом и его новой девушкой, которые наслаждались романтическим вечером в Малибу.

Некоторые из них уже разлетелись по сети.

Избранница 35-летнего актера – его ровесница и коллега, 35-летняя актриса Сьюзи Абромейт. Когда-то Сьюзи всерьез занималась теннисом, достигла некоторых успехов на профессиональном уровне, однако затем решила податься в индустрию развлечений. Сьюзи можно было увидеть в таких сериалах, как «Джессика Джонс», «Сверхъестественное», «Холм одного дерева», «C.S.I. Место преступления», «Медики Чикаго».