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    Шоу-биз

    Эндрю Гарфилд закрутил роман с актрисой Сьюзи Абромейт

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    Эндрю Гарфилд и&nbsp; Сьюзи Абромейт - Эндрю Гарфилд закрутил роман с актрисой Сьюзи Абромейт
    Эндрю Гарфилд и  Сьюзи Абромейт

    После разрыва с Эммой Стоун актер долгое время не решался на новые отношения

    Эндрю Гарфилд в последнее время был занят работой в театре и, похоже, не торопился связывать себя новыми отношениями после нескольких лет романа с Эммой Стоун – но теперь у актера все-таки появилась новая девушка.

    Изданию Daily Mail удалось получить эксклюзивные кадры с Гарфилдом и его новой девушкой, которые наслаждались романтическим вечером в Малибу.

    Некоторые из них уже разлетелись по сети.

    Избранница 35-летнего актера – его ровесница и коллега, 35-летняя актриса Сьюзи Абромейт. Когда-то Сьюзи всерьез занималась теннисом, достигла некоторых успехов на профессиональном уровне, однако затем решила податься в индустрию развлечений. Сьюзи можно было увидеть в таких сериалах, как «Джессика Джонс», «Сверхъестественное», «Холм одного дерева», «C.S.I. Место преступления», «Медики Чикаго».

    Джерело: popcornnews

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