Скандал навколо серіалу «Чорнобиль». Творці фільму виплатять пів мільйона гривень вдові ліквідатора ЧАЕС

Верховний Суд визнав порушенням згадку імені вдови пожежника-ліквідатора у серіалі «Чорнобиль»

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду України ухвалив рішення щодо позову Людмили Ігнатенко, удови загиблого пожежника-ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС Василя Ігнатенка. Суд визнав використання імені жінки та її чоловіка у серіалі «Чорнобиль» порушенням прав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову суду.

У постанові зазначається, що Верховний Суд не визнав вимогу видалення зі сцен ім’ям позивачки ефективним методом захисту прав. За рішенням Верховного суду такі дії не усунуть факту порушення та можуть спотворити стрічку та порушити права інших людей. Проте Верховний Суд визнав факт порушення права позивачки на її ім’я, яке використали у серіалі без згоди Людмили Ігнатенко. Тому суд збільшив розмір відшкодування моральної шкоди до 500 тис. грн. Зазначається, що постанова Верховного Суду не підлягає оскарженню та є остаточною у цій справі.

Що передувало скандалу навколо серіалу «Чорнобиль»

У центрі сюжетусеріалу «Чорнобиль» опинилася родина пожежника Василя Ігнатенка і його дружини Людмили Кадр із серіалу HBO «Чорнобиль»

У квітні 2020 року Людмила Ігнатенко подала позов проти серіалу «Чорнобиль». Річ у тім, в популярному серіалі про чорнобильську катастрофу було використано історію та імена родини Людмили та Василя Ігнатенків як імена персонажів. За її твердженням, серіал не є документальним твором, містить художній домисел, а тому застосування винятку, передбаченого частиною третьою статті 296 ЦК України, є неприпустимим.

Водночас удова ліквідатора не давала згоди на те, щоб історію її життя розповіли у серіалі, який побачили мільйони глядачів. Тому жінка подала позов, зокрема на телеканал Home Box Office (НВО) та просила відшкодувати їй моральну шкоду за порушення її власних прав на ім’я. Також Людмила Ігнатенко поскаржилася на те, що вона не давала НВО згоду на використання у серіалі імені її чоловіка. Про це зазначається у постанові суду.

Людмила Ігнатенко подала позов проти серіалу «Чорнобиль» від НВО фото: ВВС

На думку позивачки, незаконне використання імені призвело до істотних душевних страждань, підвищеної уваги з боку засобів масової інформації та оточення, а також необхідності змінити місце проживання. Вона просила:

зобов’язати виробника серіалу припинити порушення шляхом видалення конкретних сцен;

заборонити розповсюдження серіалу до усунення порушення;

стягнути 2,5 млн грн моральної шкоди.

У серіалі «Чорнобиль» Джесі Баклі зіграла Людмилу Ігнатенко фото: localhistory.org.ua

У серіалі «Чорнобиль» Адам Нагайтіс зіграв Василя Ігнатенка фото: localhistory.org.ua

Реакція НВО на позов Людмили Ігнатенко щодо порушення її прав на ім'я

У квітні 2021 року НВО вперше відреагував на позов Людмили Ігнатенко. 7 квітня представники організації з’явилися на засіданні суду. Про це у 2021 році розповів адвокат Олександр Мамуня в програмі «Кінозал» на «Радіо культура».

Людмила та Василь Ігнатенко на своєму весіллі фото: localhistory.org.ua

За даними постанови, відомо, що виробник серіалу НВО заперечував факт порушення прав імені позивачки та вказував на документальний характер твору та відсутність належних доказів моральної шкоди. Проте Апеляційний суд визнав, що серіал є художнім, а не документальним. А також було визнано, що використання імені позивачки та її чоловіка було порушенням. Водночас суд відмовив у видалені сцен з іменем позивачки та стягнув 144 тис. грн моральної шкоди з виробника.

Із цим рішенням погодився Верховний Суд. Зокрема він визнав, що факт порушення прав імені дійсно був. Та те, що видалення сцен не відновить порушене право, посилаючись на положення Бернської конвенції, які захищають цілісність художнього твору. Врешті суд збільшив розмір відшкодування позивачці у розмірі 500 тис. грн.

Нагадаємо, як серіал «Чорнобиль» від НВО став найрейтинговішим в історії кіно (за рейтингом ImD, Internet Movie Database), обійшовши навіть популярну «Гру престолів». В Україні особлива увага до цієї стрічки: її основні події відбуваються 33 роки тому на території тодішньої УРСР, поблизу Києва. У центрі сюжету доля родини пожежника Василя Ігнатенка і його дружини Людмили, яка й подала позов на НВО за викорстання їхніх імен у фільмі.

Раніше «Главком» писав про ще один скандал навколо серіалу Чорнобиль. У травні 2019 року мінісеріал «Чорнобиль» від HBO підкорив світ. Він отримав «Еммі», «Золотий глобус» і став одним із найрейтинговіших проєктів телеканалу HBO. Але з’ясувалося, що справжнім автором деяких використаних архівних матеріалів є українець. Все почалося із запозиченого авторами фільму відео з YouTube, а закінчилося у залі федерального суду США. Згодом Андрій Приймаченко довів своє авторство та дійшов згоди з медіакомпанією HBO щодо використання матеріалу у мінісеріалі «Чорнобиль».