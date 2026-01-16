Анджеліна Джолі знялася у новій драмі «Кутюр». Коли фільм покажуть в Україні

Анджеліна Джолі вивчала французьку мову для нової ролі в драмі «Кутюр»

У мережі з’явився трейлер нового фільму «Кутюр» із популярною американською акторкою Анджеліною Джолі. Стало відомо, коли стрічку покажуть в Україні та про що нова драма з найпопулярнішою зіркою Голлівуду. Про це пише «Главком» із посиланням на Green Light Films.

Новий фільм «Кутюр» з Анджеліною Джолі в Україні покажуть 5 березня 2026 року. Українці зможуть насолодитися грою та новою роллю Анджеліни Джолі в драмі, події якої розгортаються в Парижі. Деякі сцени знімалися в просторі світових брендів. Для цієї ролі Анджеліна Джолі вивчила французьку мову.

Анджеліна Джолі зіграла режисерку фільмів жаху Максін фото: кадр із фільму

У новому фільмі Анджеліна Джолі зіграла режисерку фільмів жаху Максін. Її запросили до Парижу, щоб зняти фільм до Тижня моди. Однак під час роботи Максін дізнається про серйозні проблеми зі здоров’ям та водночас на її життєвому шляху з’являється безліч складних випробувань.

Анджеліна Джолі вивчала французьку мову для нової ролі в драмі «Кутюр» фото: кадр із фільму

Також у стрічці героїня Джолі зустрічається зі своїм колегою з минулого. Паралельно у фільмі розповідають про ще двох жінок. Одна з них модель Ада, яку зіграла акторка Аньєр Аней, що намагається вибороти своє місце у світі моди. Також у фільмі зображують життя візажистки Анжель, яку зіграла Елла Румпф. У фільмі «Кутюр» зіграли зірки як Гаранс Марільє, Фіннеган Олдфілд та модель Аньєр Аней. Також відомо, що у фільмі «Кутюр» знялася українка Юлію Ратнер, вона зіграла роль моделі-біженки з України.

КУТЮР | Офіційний трейлер

Режисерка цього фільму Аліс Винокур, є відомою у своїй справі, зокрема в просторі французького кіно. «Я провела рік за лаштунками фешн-шоу, знайомилась із візажистами, швачками, моделями поза подіумом – із цього й народилась частина фільму. Мене вразила шалена гонитва за часом: одна колекція змінює іншу, сезон за сезоном. Ефемерність цього світу віддзеркалюється в долі героїні Анджеліни Джолі, коли на піку видовищної метушні її життя несподівано змінює напрям», – прокоментувала Аліс Винокур.

Світова прем’єра фільму «Кутюр» відбулася торік у Торонто в рамках Міжнародного кінофестивалю.

Нагадаємо, як американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Акторка та посолка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі не попереджала Україну про свій візит.

Джолі таємно пішки перейшла кордон з Україною. Окрім цього, один із українських чиновників підтвердив інцидент із ТЦК на одному із контрольно-пропускних пунктів, коли працівники військкомату затримали її охоронця.

Згодом Анджеліна Джолі прокоментувала свій візит до Херсона та Миколаєва. Американська акторка мала змогу поспілкуватися з волонтерами, місцевими мешканцями та медиками, які продовжують жити у своїх містах попри постійні атаки дронів, загрозу обстрілів та мін, зазначають в організації.