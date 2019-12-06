Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за стремления певицы забеременеть



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35-летняя Кэти Перри и 42-летний Орландо Блум перенесли церемонию бракосочетания

Звездная пара должна была пожениться в этом месяце

Американская певица Кэти Перри и английский киноактер Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. В феврале текущего года пара обручилась. Свадьба была назначена на декабрь, но возлюбленные отложили торжество.

Они успокоили родных и близких, что расставаться не собираются. Пара решила сменить место проведения торжества. Где пройдет бракосочетание и когда, пока неизвестно.

Блум пояснил, что они хотят сделать два торжества. Одно будет пышным и публичным, на котором соберется огромное количество человек. Второе - закрытым и скромным, рассчитанным исключительно на близких людей.

Перри заявила, что хочет родить наследника сразу после свадьбы. Певица пытается забеременеть до бракосочетания, сообщает Daily Mail. В прошлых отношениях, с актером Расселом Брэндом, у нее не было детей.