Скандал на «Евровидении»: конкурсанты массово жалуются на проблемы со звуком и светом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Участники второго полуфинала международного песенного конкурса не могут отрепетировать свои номера из-за проблем с техникой

Сегодня в вечером в Тель-Авиве состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

Несмотря на то, что первый полуфинал прошел без каких-либо проблем, участники второго этапа песенного конкурса массово жалуются на проблемы со звуком и светом.

Так, во время генеральной репетиции представителя России Сергея Лазарева дали сбой экраны. У других участников наблюдались проблемы с наушниками и они не слышали себя в мониторах, сообщает Telegram-канале «Только никому».

«Прошла генеральная репетиция полуфинала с Лазаревым. Так вот, техника продолжает давать сбои, говорят, загорелись не те экраны и не в то время, причем, проблемы с номером не только у Сережи, но и у остальных участников. Вчера у некоторых конкурсантов не работали "уши" и они себя не слышали, поэтому кое-кто пел мимо нот. В общем, все на нервах, подают заявления, что и как надо исправить», - говорится в сообщении.

Напомним, что 12 мая состоялся первый полуфинал конкурса и были определены первые десять конкурсантов, которые прошли в гранд-финал.