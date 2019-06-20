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    Шоу-биз

    Фанат создал альтернативный монтаж «Мстителей»

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    Фанат создал альтернативный монтаж «Мстителей»

    В новой версии вырезаны все сцены с женщинами

    «Молодые женщины должны учиться тому, чтобы становиться хорошими женами и матерями, и оставить сражения мужчинам», - отметил автор монтажа.

    На одном из пиратских ресурсов появилась версия фильма «Мстители: Финал», созданная анонимным интернет-пользователем. В монтаже он вырезал все сцены, которые могли показаться феминистическими и отсылали бы к геям.

    Из альтернативной версии полностью исчезла Бри Ларсон — актриса, играющая Капитана Марвел. Также была вырезана сцена, в которой Соколиный Глаз учит свою дочь стрелять. «Молодые женщины должны учиться тому, чтобы становиться хорошими женами и матерями, и оставить сражения мужчинам», — объяснил такое решение пират-монтажер. Он убрал сцену спасения Человека-паука женщинами-супергероинями, поскольку «в ней нет необходимости».

    Из фильма также исчезли все мужские объятия. Анонимный пират сократил до минимума сцены с участием Черной Пантеры — чернокожего супергероя: «Это действительно не такой уж важный персонаж».

    В комментарии NPR преподавательница Техасского университета в Остине, профессор кино и медиаисследований Сюзанна Скотт отметила, что подобные «шовинистские монтажи» — не новость. Так, из фильма «Звездные войны: Последние джедаи» были вырезаны все сцены, в которых женщины принимают решения, сражаются и отдают приказы. В результате альтернативного монтажа сохранилось лишь 30% оригинального фильма. «Это на границе с непостижимым. В таких версиях вырезают большую часть истории, которая необходима для того, чтобы сделать повествование согласованным. Так что из-за подобного монтажа фильм становится похож на какое-то авангардное кино», — рассказала Скотт.

    Джерело: Bird In Flight

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