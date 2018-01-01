Фанаты раскритиковали новую прическу Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм — один из самых стильных знаменитостей, за внешностью которого следит многомиллионная армия фанатов и пресса

Поэтому не удивительно, что любая его перемена во внешнем виде так яростно обсуждается публикой. На днях футболист как раз дал повод для обсуждения, сменив впервые за долгое время свой имидж. В Instagram Дэвида появился снимок, на котором он предстал без своих длинных волос. Роскошную шевелюру футболист сменил короткой



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Дэвид Бекхэм — один из самых стильных знаменитостей, за внешностью которого следит многомиллионная армия фанатов и пресса

Поэтому не удивительно, что любая его перемена во внешнем виде так яростно обсуждается публикой. На днях футболист как раз дал повод для обсуждения, сменив впервые за долгое время свой имидж.

В Instagram Дэвида появился снимок, на котором он предстал без своих длинных волос. Роскошную шевелюру футболист сменил короткой стрижкой, и фанаты тут же отреагировали на такую перемену.

В комментариях подписчики единогласно решили, что Дэвид хорош с любой прической. Однако многие добавили, что с короткими волосами он стал выглядеть заметно старше и будто постарел на пару лет. Но спортсмена старость не пугает. Ранее в своих интервью он заявлял, что принимает себя таким, какой есть, и не собирается прибегать к услугам косметологов и хирургов, чтобы казаться моложе.

Джерело: graziamagazine.ru