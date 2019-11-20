Секси-селфи из Бердичева: Ирина Федишин взбудоражила сеть пикантным фото



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Федишин снова похвасталась пышными формами instagram.com/irynafedyshyn/

Звезда восхитила поклонников пикантным фото

Популярная украинская певица Ирина Федишин обожает баловать фанатов откровенными фото, демонстрируя прелести своей фигуры. На этот раз звезда приехала с концертом в небольшой городок Бердичев и решила немного согреть жителей провинции своими горячими селфи.

«Ку-ку, Бердичів!», - игриво подписала фото Федишин, на котором позиурет в белье.

Напомним, когда Федишин едет на море, то не забывает показывать подписчиков хорошую себя в купальниках. Как известно, певица замужем за своим продюсером Виталием челнока и является нежной мамой двух сыновей.

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