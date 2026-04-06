Netflix доведеться повернути гроші користувачам: що сталося

Єгор Голівець
Користувачам Netflix повернуть до 500 євро
фото: Netflix

Суд визнав багаторічне підвищення тарифів незаконним – компенсації можуть сягати сотень євро

Італійський суд визнав незаконними багаторічні підвищення цін на підписку Netflix та зобов’язав компанію компенсувати користувачам переплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Interesting Engineering.

Позов подала італійська організація Movimento Consumatori, яка звинуватила сервіс у порушенні законодавства про захист прав споживачів. Суд встановив, що компанія змінювала тарифи без належного обґрунтування в користувацьких угодах.

Згідно з рішенням, користувачі преміум-підписки можуть отримати компенсацію до €500, а стандартної – близько €250. Йдеться про сумарну переплату за кілька років через підвищення тарифів.

Юристи Паоло Фіоріо та Коррадо Пінна пояснили, що незаконні підвищення становили приблизно €8 на місяць для преміум-плану та €4 – для стандартного.

Суд зобов’язав Netflix протягом 90 днів повідомити всіх постраждалих користувачів електронною поштою та через публічні оголошення. У разі невиконання рішення компанії загрожує штраф у розмірі €700 за кожен день затримки.

Крім того, сервіс має переглянути поточні тарифи. Зокрема, користувачі преміум-плану, які підключилися у 2017 році та зараз платять €19,99, повинні отримувати ті ж послуги за €11,99.

У компанії заявили, що не погоджуються з рішенням і планують його оскаржити. Представники Netflix наголосили, що вважають свої дії такими, що відповідали італійському законодавству.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив потенційне занепокоєння з приводу запланованої угоди Netflix на суму $72 млрд (54 млрд фунтів стерлінгів) з купівлі кіностудії Warner Brothers Discovery і популярної стрімінгової мережі HBO. 

За словами президента США, у Netflix «велика частка ринку», а сукупний розмір компаній «може стати проблемою». Обидві компанії заявили, що досягли угоди про перенесення франшиз Warner Brothers, таких як «Гаррі Поттер» і «Гра престолів» на Netflix, створивши нового медіагіганта.

