«Ніч жаху», нове бачення «Мумії» та номінант на Оскар-2026. Кінопрем'єри тижня

glavcom.ua
Рома Семикін
Кінопрем'єри 16 квітня 2026 року
Японська анімаційна стрічка «Літні ігри», яка виходить у прокат через 17 років, тепер сприймається дуже пророчо

Цього тижня в кінопрокат вийшли чотири нові фільми, а також культова японська анімаційна стрічка «Літні ігри» 2009 року випуску. «Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри 16 квітня 2026 року.

Проста випадковість

  • Країна: Франція, Іран, Люксембург
  • Режисер: Джафар Панагі
  • Актори: Вахід Мобассері, Мар'ям Афшари, Ебрахім Азізі, Хадіс Пакбатен
«Проста випадковість». Офіційний український трейлер

Фільм «Проста випадковість» – драма Джафара Панагі, одного з найвідоміших іранських режисерів-дисидентів, володаря головних нагород Каннського, Берлінського та Венеційського міжнародних кінофестивалів. Стрічка поєднує особисту історію з темою пам'яті, насильства і неможливості встановити абсолютну правду. У центрі сюжету – автомеханік Вахід, який випадково впізнає свого колишнього тюремного ката після дорожньої аварії. Єдина деталь, що запускає підозру – характерний звук протеза. Саме так він колись запам'ятав свого мучителя, адже ніколи не бачив його обличчя. Жага помсти виникає миттєво, і Вахід викрадає цього чоловіка, щоб з'ясувати правду. Швидко стає зрозуміло: він не може бути впевненим у своїх підозрах.

Щоб підтвердити або спростувати свої здогадки, герой починає шукати інших колишніх політичних в'язнів. У фільмі з’являються персонажі, яких грають Мар'ям Афшари, Ебрахім Азізі та Хадіс Пакбатен – кожен із них додає власну версію минулого. У результаті історія перетворюється на серію свідчень, де пам'ять, страх і травма впливають на правду не менше, ніж факти.

Виробництво фільму відбувалося в Ірані в умовах серйозних обмежень для Джафара Панагі. Над зйомками працювала невелика команда, без масштабного продакшну. Частину сцен знімали без офіційних дозволів – зокрема, епізоди в автомобілі фіксували прямо під час руху в реальному міському трафіку Тегерана. Актори фактично грали сцену в умовах живого міста, без перекриття руху і без можливості багаторазових дублів. Значна частина фільму «Проста випадковість» побудована на довгих діалогах у замкнутому просторі (зокрема в авто), які знімалися без монтажних пауз.

Бюджет стрічки офіційно не розкривається, однак світові збори склали близько $10 млн. Фільм «Проста випадковість» отримав Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю. Був висунутий від Франції на премію «Оскар 2026» у категорії «Найкращий міжнародний художній фільм». У підсумку потрапив до шортлиста номінантів, втім на самій церемонії поступився норвезькій драмі «Сентиментальна цінність».

Мумія Лі Кроніна

  • Країна: США, Ірландія
  • Режисер: Лі Кронін
  • Актори: Лая Коста, Джек Рейнор, Наталі Грейс, Мей Каламаві, Вероніка Фалькон, Шайло Моліна
«Мумія Лі Кроніна».  Офіційний український трейлер

 

Горор «Мумія Лі Кроніна» від ірландського режисера Лі Кронін – не пригодницьке кіно у стилі класичної франшизи «Мумія». Це камерна, напружена історія про втрату, повернення і страх. Стрічка переосмислює відому тему «мумії» у форматі психологічного та сімейного горору. За сюжетом, донька журналіста безслідно зникає під час подорожі в пустелі. Родина проживає втрату, життя фактично руйнується. І через вісім років стається неможливе – дівчина повертається додому. Але замість полегшення починається інше: її поведінка, стан і навіть сама присутність викликають дедалі більше питань. І головне з них – чи це взагалі та сама людина.

Під час промокампанії фільму Лі Кронін казав, що його мета – «забрати «Мумію» з рівня пригод і зробити її максимально близькою до глядача». Тобто головний страх не в гробницях чи прокляттях, а в домі, у звичних просторах. За словами режисера, це історія про те, як горе і надія можуть існувати одночасно. І як ця межа може стати небезпечною. Виробництвом займались студії New Line Cinema та Warner Bros. Бюджет офіційно не розкривається.

Зйомки проходили в Ірландії. Ключовою локацією став будинок родини. Його будували як повноцінну декорацію з можливістю розбирати стіни – щоб камера могла працювати максимально близько до акторів. Багато сцен знімали довгими дублями без монтажу, щоб не «розбивати» напругу. Значну частину «дивних» моментів команда створювала через акторську гру, пластику і грим, а не комп'ютерну графіку.

Дезертир по-французьки

  • Країна: Франція
  • Режисер: Паскаль Елбе
  • Актори: Бенуа Пульворд, Одрі Ламі, Паскаль Елбе, Забу Брайтман, Г'юго Бекер, Емілі Гавуа-Кан, Філіпп Юшан
«Дезертир по-французьки». Офіційний трейлер

У комедійній драмі «Дезертир по-французьки» Паскаль Елбе виступив не лише режисером, але й зіграв одну з ролей (Марка). У центрі сюжету – Сімон (ця роль дісталась актору Бенуа Пульворду), чоловік, який намагається уникнути певних обов'язків, що раптово звалюються на нього. Його реакція – втеча: фізична і психологічна. Але кожна спроба «зникнути» лише ускладнює ситуацію і тягне за собою нові наслідки.

Поруч із ним – Лора (Одрі Ламі), яка представляє більш раціональний і приземлений погляд на ситуацію. Через її взаємодію з Сімоном фільм постійно тримає баланс між комедією і серйозністю. Сюжет будується через конкретні епізоди: Сімон намагається «вийти з гри», але що далі – то більше ситуація виходить з-під контролю. Це не класична комедія, а історія, де гумор виникає з реальності і характеру героя.

Зйомки проходили у Франції, у звичайних міських локаціях. Паскаль Елбе як режисер віддав перевагу у роботі над фільмом «Дезертир по-французьки» довгим дублям, мінімуму монтажного «роздроблення» сцен та акценті на діалогах. Бюджет стрічки, яка була орієнтована насамперед на внутрішній ринок, офіційно не розкритий.

Ніч жаху

  • Країна: США
  • Режисерка: Нанея Міята
  • Актори: Келлі Джакл, Рашель Шенк, Кара Ройстер, Мері Кейт Вайлз
«Ніч жаху». Офіційний українській трейлер

Американський інді-горор «Ніч жаху» режисерки Нанея Міята побудований на популярній сценарній формулі цього жанру: «одна ніч – одна локація – група героїв». Але з акцентом на психологічну напругу і жіночий каст. Події розгортаються протягом однієї ночі. У центрі – компанія подруг, які збираються разом, щоб провести час у віддаленому будинку. Спочатку це звичайна зустріч – розмови, жарти, внутрішні конфлікти між героїнями. Але поступово атмосфера змінюється: у будинку починають відбуватися дивні події: неприродні звуки, зникнення предметів, порушення простору.

Нанея Міята не одразу показує загрозу у фільмі. Все це починає працювати через відчуття, що «щось не так». Поступово героїні починають підозрювати одна одну. Зйомки фільму проходили у США, переважно в одній основній локації – будинку, який використовували як повноцінний знімальний майданчик. Багато сцен знімали вночі або з мінімальним освітленням. Члени команди використовували побутові джерела світла – лампи, ліхтарі, свічки. А ось комп'ютерна графіка використовується мінімально.

Літні ігри

  • Країна: Японія
  • Режисер: Мамору Хосода
  • Актори озвучування: Рюносуке Камікі, Нанамі Сакураба, Міцукі Танімура, Суміко Фудзі
«Літні ігри». Офіційний трейлер

Японська анімаційна стрічка «Літні ігри» режисера Мамору Хосода вийшла ще у 2009 році. Зараз в українських глядачів є можливість побачити її на великих екранах у ремастері 4K.  Мультфільм став одним із ключових аніме про поєднання реального життя та цифрового світу. Сьогодні фільм сприймається як пророчий – багато його ідей про онлайн-середовище виглядають особливо актуально.

У центрі сюжету – старшокласник Кендзі Коїсо (озвучений Рюносуке Камікі), геніальний, але невпевнений у собі математик. Він отримує запрошення від однокласниці Нацукі Шінохара поїхати з нею до її родини в провінцію. Формально як друг, але фактично має зіграти роль її хлопця перед родичами. Паралельно Кендзі випадково розгадує складний математичний код, не підозрюючи, що це відкриє доступ до системи OZ – глобальної віртуальної мережі, яка керує більшістю процесів у світі: від банків і транспорту до комунікацій. Після цього штучний інтелект Love Machine отримує контроль над системою, і віртуальна атака починає впливати на реальний світ. Історія швидко переходить у масштабну кризу: збої в інфраструктурі, паніка, загроза національній безпеці.

Бюджет стрічки оцінюється в $11 млн. Світові касові збори склали майже $19 млн. Прем'єра аніме «Літні ігри» відбулася на кінофестивалі в Локарно (Швейцарія). Також мультфільм отримав Japan Academy Prize за найкращий анімаційний фільм.

Про кінопрем'єри минулого тижня можна прочитати тут: Фільм про автоперегони від дружини Кирила Тимошенка та «Нова фаворитка». Кінопрем'єри тижня
Читайте також

Максим Бутченко. «Повернення». Повість. 2026 рік. 212 с.
Літературні новинки. Епічний роман «Повернення» про родину, ідентичність та розрив із Росією
10 квiтня, 19:49
Користувачам Netflix повернуть до 500 євро
Netflix доведеться повернути гроші користувачам: що сталося
6 квiтня, 18:55
Мета програми – наповнити інформаційний простір українським контентом і замінити російський
Зеленський пішов війною проти російськомовного контенту: названо сім напрямків
3 квiтня, 14:45
Актор театру та кіно Роман Луцький святкує ювілей
Народному артисту Роману Луцькому – 40. Найяскравіші ролі та життєпис актора
20 березня, 10:58
фото: Андрій Тримбач
«Довженко і баби». Шевченківський лауреат Сергій Тримбач створив п’єсу про Довженка
19 березня, 15:32
Сергій Тримбач, лауреат Шевченківської премії 2026 року в номінації «Літературознавство і мистецтвознавство»
Сталін, Довженко і баби. Шевченківський лауреат Сергій Тримбач про велич і трагедію українського кіно Інтерв'ю
17 березня, 20:15
Зірки продемонстрували ефектні образи на червоній доріжці
Оскар-2026: 20 найкращих суконь червоної доріжки
16 березня, 09:59
Оскароносним фільмом 2026 року стала стрічка «Одна битва за іншою»
Оскар-2026. Названо найкращий фільм року
16 березня, 04:42
Джессі Баклі отримала Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі «Гамнет»
Оскар-2026. Названо ім'я найкращої актриси року
16 березня, 04:33

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
