Про українську фехтувальницю Харлан знімуть художній фільм

Святослав Василик
Ольга Харлан виборола дві медалі на Олімпіаді-2024
фото: REUTERS

«Ольга Харлан – це приклад сили, гідності й принциповості»

Про видатну українську фехтувальницю Ольгу Харлан знімуть біографічний фільм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Культура.

Чому вирішили знімати фільм про Харлан

За словами міністерки культури Тетяни Бережної, цей фільм буде серед перших заявок на ініціативу президента України Володимира Зеленського з підтримки культури «Тисячовесна».

«Ольга Харлан – це приклад сили, гідності й принциповості. Справжня рольова модель для українців і всього світу. Її історія надихає і розповідає про шлях чемпіонки, особисті випробування, внутрішню боротьбу та шлях подолання перешкод», – зазначила Бережна.

На її думку, дуже символічно, що одна з перших заявок розповідає саме про боротьбу в спорті, адже там «Україна щодня виборює своє право бути почутою».

Ольга Харлан – олімпійська і багаторазова чемпіонка світу з фехтування. Серед її нагород: 8 золотих медалей на Чемпіонаті Європи, перемога на Європейських іграх, а також 6 золотих медалей на Чемпіонаті світу з фехтування.

Що відомо про стрічку

Це буде фільм у жанрі байопік. Він розповість історію фехтувальниці Ольги Харлан, однак не лише про її спортивну кар'єру, а й про те, що відбувається поза цим.

«Моя історія не тільки про спорт чи боротьбу – вона про вибір, про витримку, про моменти, які ламають, і про силу, яка дозволяє піднятися», – поділилася спортсменка. Вона також висловила сподівання, що фільм «стане не просто переказом фактів, а живою емоцією».

Авторкою сценарію буде Марія Ткачук, а сценарним супервайзером – голлівудський сценарист Стів Каплан. Співпродюсерка Марія Костіна зазначила, що ця стрічка для неї – «історія про особистий вибір, внутрішню стійкість і ціну принциповості».

Нагадаємо, що у 2025 році вийшов документальний фільм Суспільного «Хочу стати як Харлан». Він розповідає історію двох шаблісток – досвідченої Ольги Харлан та початківиці Анни Лосєвої з невеликого міста на Кіровоградщині. Фехтувальниці мають схожий шлях, який розпочинався в бідних провінційних спортзалах. Дві лінії сюжету розгортаються на тлі російсько-української війни.

Нагадаємо, вагітна олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан повідомила стать свого первістка. Спортсменка поділилася у своєму блозі в Іnstagram сімейною фотосесією, у якій вона зі своїм чоловіком розкрила стать їхньої дитини.

Читайте також

З'явилося фото з нового серіалу «Гаррі Поттер»
Новий серіал про Гаррі Поттера: HBO показав перші кадри зі зйомок
25 березня, 16:57
Кінопрем'єри 26 березня 2026 року
«Найчесніша драма року» та повернення «Сутінок». Кінопрем'єри тижня
26 березня, 05:00
Павло Таланкін приніс свій Оскар до церкви Парижу в авосьці
Росіянин та співавтор фільму «Містер Ніхто проти Путіна» освятив свою статуетку Оскара в Парижі (фото)
30 березня, 18:39
Еммануель Макрон зустрівся з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі у Токіо
Макрон та прем’єр-міністерка Японії показали позу з аніме на саміті в Токіо (відео)
2 квiтня, 13:58
Користувачам Netflix повернуть до 500 євро
Netflix доведеться повернути гроші користувачам: що сталося
6 квiтня, 18:55
Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ
Фехтувальниця Єгорян визнала, що є амбасадоркою організації, яка викрадає українських дітей
6 квiтня, 15:09
Відомий спортивний комплекс слугував не лише ареною, а й музеєм
У Бразилії спалахнула пожежа на арені Юніорсько-кадетського чемпіонату світу з фехтування
8 квiтня, 16:54
Кінопрем'єри 9 квітня 2026 року
Фільм про автоперегони від дружини Кирила Тимошенка та «Нова фаворитка». Кінопрем'єри тижня
9 квiтня, 08:00
Рафаель Надаль завершив професійну кар'єру в 2024 році
Netflix вирішив зняти документальний фільм про одного з найвеличніших тенісистів сучасності
14 квiтня, 10:33

Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
