Про українську фехтувальницю Харлан знімуть художній фільм

«Ольга Харлан – це приклад сили, гідності й принциповості»

Про видатну українську фехтувальницю Ольгу Харлан знімуть біографічний фільм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Культура.

Чому вирішили знімати фільм про Харлан

За словами міністерки культури Тетяни Бережної, цей фільм буде серед перших заявок на ініціативу президента України Володимира Зеленського з підтримки культури «Тисячовесна».

«Ольга Харлан – це приклад сили, гідності й принциповості. Справжня рольова модель для українців і всього світу. Її історія надихає і розповідає про шлях чемпіонки, особисті випробування, внутрішню боротьбу та шлях подолання перешкод», – зазначила Бережна.

На її думку, дуже символічно, що одна з перших заявок розповідає саме про боротьбу в спорті, адже там «Україна щодня виборює своє право бути почутою».

Ольга Харлан – олімпійська і багаторазова чемпіонка світу з фехтування. Серед її нагород: 8 золотих медалей на Чемпіонаті Європи, перемога на Європейських іграх, а також 6 золотих медалей на Чемпіонаті світу з фехтування.

Що відомо про стрічку

Це буде фільм у жанрі байопік. Він розповість історію фехтувальниці Ольги Харлан, однак не лише про її спортивну кар'єру, а й про те, що відбувається поза цим.

«Моя історія не тільки про спорт чи боротьбу – вона про вибір, про витримку, про моменти, які ламають, і про силу, яка дозволяє піднятися», – поділилася спортсменка. Вона також висловила сподівання, що фільм «стане не просто переказом фактів, а живою емоцією».

Авторкою сценарію буде Марія Ткачук, а сценарним супервайзером – голлівудський сценарист Стів Каплан. Співпродюсерка Марія Костіна зазначила, що ця стрічка для неї – «історія про особистий вибір, внутрішню стійкість і ціну принциповості».

Нагадаємо, що у 2025 році вийшов документальний фільм Суспільного «Хочу стати як Харлан». Він розповідає історію двох шаблісток – досвідченої Ольги Харлан та початківиці Анни Лосєвої з невеликого міста на Кіровоградщині. Фехтувальниці мають схожий шлях, який розпочинався в бідних провінційних спортзалах. Дві лінії сюжету розгортаються на тлі російсько-української війни.

