Фільм «Ти – космос» зібрав рекордну суму в прокаті

Юлія Відміцька
фото: кадр з фільму «Ти – космос»

Стрічка «Ти – космос» завершила прокат у кіно. Стрічка була в прокаті 19 тижнів. За цей час фільм переглянули понад 300 тис. глядачів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис фільму у Тhreads.

Як повідомили творці фільму, за 19 тижнів у прокаті «Ти – космос» зібрав 60,9 млн грн. За цей час стрічку переглянули майже 330 тис. глядачів.

«Прокат фільму «Ти – космос» долетів до свого фіналу. 60,9 млн грн, 327 944 глядачів, 19 тижнів у прокаті! Дякуємо за кожен ваш похід у кіно на «Ти – космос», за кожен квиток і не один. За щирі емоції і за те, що прожили цей політ разом із нами та показали, як українське кіно збирає повні зали», – йдеться в дописі.

фото: скриншот Тhreads

Режисером фільму «Ти – Космос», який є першим українським фільмом у жанрі наукової фантастики, став Павло Остріков. У коментарі Forbes, режисер стрічки повідомляв, що загальний бюджет фільму склав €800 тис. (40 млн. грн) Із цієї суми 24 млн грн надало Держкіно.

Ти - Космос - офіційний трейлер

Творчі фільму очікували, що «Ти – космос» збере  40–50 млн грн у прокаті. Тож їхні очікування здійснили, «Ти – космос» боксофіс фільму склав понад 60 млн. Тож формально фільм окупився.

Нагадаємо, фільм українського режисера Павла Острікова «Ти – космос» показали на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) у програмі Discovery покажуть дебютний. Ця стрічка розповідає історію українського далекобійника-відлюдника Андрія, який летить до найближчої чорної діри на вантажному космічному кораблі два роки. Бортовий комп'ютер Максим розважає Андрія та має допомогти головному герою скинути ядерні відходи в чорну діру.

фото: кадр з фільму

Аж ось планета Земля вибухає – Андрій стає, імовірно, останньою людиною в Всесвіті. Далі за сюжетом з ним виходить на зв'язок лаборантка французької космічної станції Катрін. Обидвоє мчать через космос, на зустріч одне одному. Подорож триває три роки, під час неї мандрівники закохуються.

До слова, актору фільму «Ти – космос» Володимиру Кравчуку присвоїли почесне звання Заслуженого артиста України. У 2022 році Володимир Кравчук став кулеметником у 87-му батальйоні 106-ї окремої бригади територіальної оборони.

Також повідомлялося, актор фільму «Ти – космос» Володимир Кравчук поділився своїм захопленням, яке він знайшов під час служби в армії. Володимир Кравчук був кулеметником на службі в ЗСУ. Саме це зацікавило його на фронті.

