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    Фильм об украинской гимнастке номинировали на «Оскар» от Швейцарии

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    Фильм об украинской гимнастке номинировали на «Оскар» от Швейцарии

    Премьера фильма состоялась во время 74-го Каннского кинофестиваля

    Фильм «Ольга» режиссера Эли Граппе об украинской гимнастке и Революции достоинства номинировали на кинопремию «Оскар» от Швейцарии.

    Сюжет рассказывает о 15-летней гимнастку и ее подготовке к выступлению на Олимпийских играх. Мама главной героини - журналистка, которая освещает события в Украине, а именно Революцию достоинства. В дебютной ленте Граппа проводит параллель между напряжением подготовки дочери-спортсменки и мамы-журналистки, а политически социальные события рассматривает через призму европейского видения.

    Премьера фильма состоялась во время 74-го Каннского кинофестиваля, где его наградили призом сообщества писателей и композиторов SACD. На премии «Оскар» лента может получить статуэтку в категории «Лучший иностранный фильм». Церемония награждения 94-й премии «Оскар» состоится 27 марта 2022 года.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: украинский фильм украинское кино
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    Фильм об украинской гимнастке номинировали на «Оскар» от Швейцарии